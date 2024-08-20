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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批愛爾達「空手套白狼」遭灌爆！　楊植斗再嗆：看來有人急了

▲▼台北市議員楊植斗。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員楊植斗稱愛爾達轉播奧運是「空手套白狼」，臉書被支持愛爾達的網友灌爆。（圖／記者李毓康攝）

記者張鈜閔／綜合報導

國民黨台北市議員楊植斗昨日爆愛爾達是「空手套白狼」，愛爾達也發聲明回擊，並表示今日將會到法院按鈴提告楊植斗，楊植斗臉書也遭大量網友灌爆，怒轟他「蹭仔」、「造謠政客」，對此他再度發文回擊「愛爾達是中華電信的小三嗎？」

楊植斗臉書遭支持愛爾達的網友灌爆，楊植斗稍早再度發文反擊，表示「愛爾達的回擊聲明還滿好笑的」，再度質疑愛爾達「慷他人之慨」，用「中華電信以及政府的錢來養大自己」，反問愛爾達「你靠獨占奧運轉播權收了多少付費會員？賺到的錢怎麼不講？」，認為愛爾達「這一波賺翻了」，表示愛爾達「買下奧運轉播的費用是別人出的，大家付費看奧運全都收在自己口袋」

楊植斗也提到，中華電信如今已無愛爾達任何股份，充其量只是「合作夥伴」，卻拿出4.3億「當冤大頭」，指出「這就像李孟諺花錢陪小三吃喝玩樂，法律及道德上都值得非議」、「這樣懂了嗎？」，最後指出他原本是想狀告中華電信，「卻是愛爾達跳出來痛批楊植斗」，自嘲「原以為奧運話題已過，結果昨天我的臉書上依然熱鬧，看來有人急了。」

▲▼市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告。（圖／翻攝自愛爾達臉書）

▲愛爾達怒稱「最大汙辱」，將對揚植斗提告。（圖／翻攝自愛爾達臉書）

針對楊植斗的指控，愛爾達昨發表聲明，楊植斗胡亂指控是對運動傳播產業的最大汙辱，今將派人20日上午到法院按鈴提告。

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