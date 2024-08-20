快訊／市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告

▲楊植斗爆料愛爾達奧運轉播「空手套白狼」，愛爾達怒「最大汙辱」20日將提告。（圖／翻攝自楊植斗臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨台北市議員楊植斗19日下午爆料，愛爾達聲稱花了5億元買下奧運轉播權，實際上是接受中華電信及體育資補助，愛爾達完全沒有花費半毛錢，竟還敢向公視、華視收取授權金，根本是空手套白狼。對此，愛爾達表示，楊植斗胡亂指控是對運動傳播產業的最大汙辱，將派人20日上午到法院按鈴提告。

楊植斗19日下午在臉書以「愛爾達空手套白狼，中華電信甘願當冤大頭」表示，前陣子在吵奧運轉播，立委葉元之開記者會希望政府出資買下轉播權，讓全民都能觀看體育賽事，而花了5億買下轉播權的愛爾達貼出5點聲明反駁，說此舉是「集權丶非民主國家」作法。

楊植斗說，就成本考量而言，愛爾達花了那麼多錢，當然不願意給民眾看免費的，但其實，愛爾達不但沒花錢，還賺了一大票，「有中華電信員工向我爆料，中華電信資助愛爾達4億3千萬，加上體育署8000萬補助，以及愛爾達向公視、華視各收取900萬（共1800萬）授權金，等於愛爾達在奧運還沒開播前，就淨賺1900萬，空手套白狼」。

楊植斗感嘆，電視、各運動酒吧的授權金加上付費會員，真的是一筆好生意，而這麼龐大的利益，是建立在剝奪民眾的收視權與其他媒體公平競爭而來，中華電信是用什麼名目金援愛爾達，應該向社會大眾說清楚。

▲楊植斗爆料愛爾達在奧運轉播權上「空手套白狼」。（圖／翻攝自臉書）



對此，愛爾達19日晚間火速回應，體育轉播不是四年一次，愛爾達深耕體育轉播產業20多年，歷經多年努力，在全體同仁、平台夥伴的打拼，以及志同道合朋友、用戶們的支持下，終於走向資本市場的正向循環之路。

愛爾達說，奧運轉播，不會只有表面上的「權利金」議題，更多被看不見的是，相關支出的費用。從國際訊號訂閱費用、國際訊號傳輸費用、節目製作的相關費用、相關人力的培訓費用、硬體設備的維運費用、平台串流的維運費用、到行銷宣傳的費用。

奧運，是其中之一的轉播專案，每四年一次。但更被容易忽略的是，平常任何大大小小的轉播，從零到有，皆會面臨上述的環節，而不斷的循環執行，目的是帶給國內觀眾，優質的轉播服務。

對運動傳播產業的一知半解，用最廉價的方式指控「套白狼」的江湖說辭，無疑是對產業最大的汙辱；也是對平時支持關心運動轉播的民眾，最大的嘲諷。敬告楊植斗先生，在關心頭部安全的同時，記得話不能亂講。

愛爾達最後表示，針對台北市議員楊植斗預告，20日上午9點將派人到法院按鈴申告。

▼愛爾達聲明全文。（圖／翻攝自臉書）





