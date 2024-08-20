馬斯克有望入閣？　川普點頭：他是個聰明人

▲川普表示，願意任命特斯拉（Tesla）執行長馬斯克入閣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨參選人、前總統川普19日表示，若他成功再度當選總統，將考慮取消對購買電動車的7500美元的減稅方案，同時願意任命特斯拉（Tesla）執行長馬斯克進入內閣和擔任顧問。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）受訪時被問到是否有意將馬斯克（Elon Musk）延攬入閣時表示，「他是一個很聰明的人，我當然會，如果他願意的話，我當然會，他是個聰明人。」

川普指出，若他當選，很可能會採取措施改變財政部規定，取消目前提供的7500美元減稅方案，「我還沒做出最後決定。我是電動車的粉絲，但也是油車、油電混合車的粉絲，就看接下來的狀況吧。」

川普表示，他會取消拜登政府要求汽車廠商生產更多電動車和油電混合車的規定，因為售價和電池等問題，電動車的市場小很多。

此外，川普說，他會透過課徵新關稅阻止美國車商將在墨西哥製造的汽車銷售給美國消費者，也會阻止中國車商在墨西哥建廠並藉此進入美國市場。

不過川普對於中國汽車業者赴美國設廠的態度卻是相當歡迎，「如果中國或其他國家要來這裡賣汽車，就得在這裡設廠，僱用我們的勞工，我們要生產自己的車子，我要生產我們自己的汽車。」