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美民主黨新黨綱強化應對中國脅迫　首納「對台六項保證」

▲▼ 美國民主黨全代會。（圖／路透）

▲民主黨今天召開全代會，通過新版黨綱。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟芝加哥19日專電

美國民主黨今天通過2024年版黨綱，將持續強化聯盟，確保中國無法脅迫鄰國，首度放入對台六項保證，並重申美國的一中政策，以堅定維護台海和平穩定的承諾，任一方不會片面改變現狀。

民主黨今天召開全代會，通過新版黨綱。在強化美國全球領導地位這一章，關於台灣部分，提到將繼續強化聯盟與夥伴關係，確保中國無法脅迫它的鄰國、無法推翻國際規則，以保護美國的安全與繁榮。

黨綱強調，堅守美國維持台海和平穩定的承諾，遵循美國以台灣關係法、美中三公報、及六項保證指導的美國一中政策，確保任一方不會片面改變現狀。

民主黨自2000年來的黨綱均有提到美國的一中政策，2020年的黨綱罕見沒有提到，只提台灣關係法，一中政策再度放回黨綱。

民主黨黨綱今年也首度納入美國已故前總統雷根（Ronald Reagan）在1982年向台灣提出的六項保證，承諾內容包括：美國不會設定停止對台軍售日期；不會在軍售前和中國諮商；不會在台北與北京間斡旋；未同意修訂台灣關係法；未改變關於台灣主權的立場；不會對台施壓，要求台灣與中國談判。

華府智庫「全球台灣研究中心」（The Global Taiwan Institute）執行長蕭良其接受中央社郵件訪問指出，美中戰略競爭態勢持續發展，美國總統拜登在2023年底與中國國家主席習近平舉行高峰會後，努力建立雙邊關係的管理框架。

蕭良其指出，民主黨的黨綱重新放入一中政策，反應民主黨對台政策回到傳統政策思維，可以被視為民主黨保證會遵守美國長期以來對兩岸關係的立場。

美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）今年5月在一場論壇指出，美國的一中政策以台灣關係法、美中三公報、及美國對台灣的六項保證為基礎。

藍墨客說，在美國的一中政策下，美國反對片面改變現狀、不支持台灣獨立、支持兩岸對話，期待兩岸分歧以和平、不受脅迫，雙方人民都能接受的方式解決。

共和黨2016年首度將六項保證納入黨綱，2020年因疫情影響，大幅縮減全代會規模，也決定延用2016年的黨綱。今年共和黨的黨綱則沒有提到台灣。

蕭良其指出，在很大的程度上，黨綱是象徵性的，對總統不具約束力。不過，黨綱確實有可能影響美國民眾對於相關議題的看法及討論。

這份黨綱在黨綱委員會向黨代表報告後，以口頭表決無異議通過。（編輯：唐佩君）

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