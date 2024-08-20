川普遭駭！　FBI：白宮確認伊朗是「幕後黑手」還想駭賀錦麗

▲川普（左）競選團隊被駭，賀錦麗（右）也遭企圖網攻。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）及其他情報機構19日表示，美國政府已經確定，伊朗政府是針對川普（Donald Trump）總統競選活動的駭客攻擊與洩密行動的幕後黑手，並且也曾試圖針對拜登─賀錦麗競選活動，但結果未成功。

CNN報導，FBI近日向共和黨總統候選人川普通報了初步調查結果，此前川普及團隊指控伊朗駭客攻擊，一名川普競選高層提供美國情報單位相關文件。民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊表示，駭客也曾試圖攻擊拜登─賀錦麗的競選活動，但並未成功。

美國官員認為，調查結果顯示，伊朗以及其他國家試圖影響美國2024總統大選的努力最為明顯。

FBI、國家情報總監辦公室（ODNI）和網絡安全與基礎設施安全局（CISA）在19日的一份聲明中表示，「情報界充分認為，伊朗透過社群工程及其他手段，試圖獲取直接接觸兩黨總統競選活動人員的權限。這類活動，包括竊取和披露信息，目的都是要影響美國選舉過程。」

聲明補充道，「值得注意的是，這種手法並非新鮮事。伊朗和俄羅斯在美國以及其他國家的選舉週期中都使用過這些戰術。」

伊朗在試圖干預2020年大選時的激進程度令一些美國官員感到意外，包括威脅選舉官員。4年後，但根據現任和前任美國官員的說法，伊朗似乎並未減少試圖在選舉期間製造混亂的意圖。

在最近的駭客攻擊中，調查人員相信，涉嫌的伊朗駭客在6月入侵了長期川普盟友兼政治顧問史東（Roger Stone）的個人電子郵件帳戶，並利用該帳戶嘗試入侵一名川普競選高層的帳戶。

除了駭客行為外，一個化名「Robert」的AOL帳戶，還向媒體洩露了川普競選團隊的內部文件，《政客》（Politico）率先報導此一事件。其中一份文件是關於川普副總統競選搭檔范斯（JD Vance）的研究資料。

據消息人士透露，FBI已研究了由微軟、Google和AOL提供的電子郵件記錄，並與川普競選團隊人員進行了交談，以確定駭客和洩密的責任。

責任歸屬的過程相對簡單，駭客採取的技術與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的駭客組織相符。然而，根據2位知情人士的說法，對於同一個伊斯蘭革命衛隊支援的駭客組織，部分美國官員不確定他們是否也同時負責洩密，暗指洩密者可能另有他人。不過，一位消息人士表示，研究AOL帳戶的調查人員已經能夠將其數位基礎設施，與同一伊朗駭客組織聯繫起來。

一位熟悉「Robert」與記者之間電子郵件交流的人士說，無論誰在管理該帳戶，其英文都表達得結結巴巴，而且還施壓一名記者發表更多私密文件。

谷歌研究人員此前表示，伊朗駭客還針對賀錦麗和總統拜登（Joe Biden）相關人員的電子郵件帳戶發動攻擊。