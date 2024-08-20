「焦糖哥哥」付不出12萬：薪水是林飛帆的1／4啦

▲陳嘉行接任民進黨台北市黨部執行長，日前代表出席父親節活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾為兒童台主持人的「焦糖哥哥」陳嘉行，因在社群上發表政治、時事看法而轉型為政治網紅，曾投入台北市議員初選，雖然失利，仍高升民進黨台北市黨部執行長；頭銜看來漂亮，但薪水僅4萬9千元，沒有存款的他，前陣子貓咪生病，醫療費12萬元竟籌不出來，得向朋友借錢。

「焦糖哥哥」陳嘉行自藝人轉行從政，2022年爭取民進黨台北市議員初選失利，接著加入陳時中團隊、協助參選台北市長；選戰期間的攻防，他直率的發言屢被對手操作成為箭靶，隨著綠營台北市敗選，陳嘉行跟著沉潛，甚至心生倦意，打算不再參與政治事務，但他卻在今年6月，成為民進黨台北市黨部執行長。

▲陳嘉行開心曬出黨部執行長培訓課程的結業證書。

黨內看好 有從政特質

陳嘉行向本刊透露，其實有黨內人士看好他，讓他多歷練，未來希望能夠再投入選戰，「他們一直說我有當政治人物的特質，但到現在我也不知道是什麼特質。」靠著臉書評論時事而獲得高聲量，轉任新職後反而低調許多，陳嘉行坦言，除了上有老闆不想模糊焦點外，他也調整了自己的發言方式，「畢竟我是演藝圈出來的啊，很多話都會說得比較娛樂，但在政治界就會被放大、攻擊。」

▲從藝人轉戰政界，陳嘉行（右）經常參與街頭運動。

雖然頭銜漂亮，但被問及薪水是否可比林飛帆？陳嘉行直言：「我的薪水應該是林飛帆的1/4啦！」據報導，林飛帆擔任國安會副祕書長，月薪近20萬元左右，陳嘉行大方公布自己的薪水是4萬9千元，「這工作最困難的地方就是薪水太少了。」陳嘉行透露，自己每月房貸和基本開銷就要10萬元，存款也不多，前陣子貓咪生病，他竟籌不出12萬元的醫療費，得向朋友借錢。

加薪成功 只能做兩年

陳嘉行認為在任職期間，媒體經營及社群流量都有成效，卻幾乎沒錢應付臨時狀況，因此才向黨部爭取加薪，如今調升為5萬5千元，已經是這個職位的上限，但執行長職位跟著主委替換，只能任職兩年，接著就要繼續找新工作。

▲已和演藝圈少有聯絡的陳嘉行（左），日前難得和蔡康永（右）見面。

▲陳嘉行爭取民進黨台北市議員初選失利，以倒數第2作收。

陳嘉行曾是藝人又是網紅，接著進入政治圈，他笑說，自己是在政治圈打零工，之前臉書上幫忙發聲或幫政治人物助選，都是熱心分享，沒有收錢，卻被認為是側翼；有段時間他幫忙立委經營社群，才真的有酬勞，但沒有外界想得那麼豐厚。



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