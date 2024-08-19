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王齊麟遭爆是「負心漢」！　陳沂被點名評論回應了

王齊麟近來遭一名網友踢爆於上屆東京奧運前，曾讓同隊學姐懷孕、墮胎等傳聞。（翻攝chilinwang IG、Dcard）

▲王齊麟遭一名網友爆料於上屆東京奧運前，曾讓同隊學姐懷孕、墮胎等傳聞。（翻攝chilinwang IG、Dcard）

圖文／鏡週刊

連兩屆奧運奪下羽球男子雙打金牌的王齊麟，返台後高調放閃，女友「十元」陳詩媛更被質疑進入機場管制區接機耍特權，接著又因開車疑用手機引發爭議，如今甚至有網友爆料，影射王齊麟於上屆東京奧運前，曾讓同隊學姐懷孕、墮胎等傳聞。對此，就有網友點名向來針對時事批評指教的網紅陳沂來點評該事件，而陳沂也發文回應了。

王齊麟與啦啦隊女友持續高調放閃，引起民眾反感，近來社群媒體上更是瘋傳一名網友的爆料，該網友踢爆稱王齊麟在東奧前就讓一名學姐懷孕墮胎，事後除了冷處理罵女方外，還欺騙父親等，私生活全被攤在陽光底下，隨即被轉發到Dcard論壇，掀起高度討論，甚至還有一名疑似女當事人的友人做出回應，「羽球界聽過+1，大家都在瘋金牌戰，但我連看都不想看，因為實在太渣了，每個人都問我帥嗎強嗎？我一律回覆就是渣男！」

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針對王齊麟被踢爆是負心漢討論問題，就有網友想知道向來砲火猛烈的陳沂，會如何批評王齊麟事件，對此陳沂也特別PO文做出回應，表示「謝謝Dcard網友厚愛。想要點播王齊麟疑似有在開嬰靈列車的看法？」並大呼「除非他是羅志祥，不然我對別人感情都沒什麼興趣的」。

被網友點名，陳沂也出面回應了。（翻攝自陳沂threads）

▲被網友點名，陳沂也出面回應了。（翻攝自陳沂threads）

事實上，王齊麟15日出席土地銀行表揚大會時，曾被現場記者問及網友踢爆「負心漢」等相關事件時，王齊麟第一時間轉頭望向主持人並無回答，事後讓王齊麟經紀人、乾媽吳宜倫氣得在臉書發文，並怒嗆「人家的私生活關你屁事」，讓網友看完驚呼，「乾媽的回覆，很耐人尋味喔」、「公眾人物努力值得被尊敬，但為什麼私德不能被檢討？球技好人品卻不好的話還值得尊敬嗎？讓金牌閃閃發亮的是選手本人，讓金牌黯淡無光的也是選手本人。」


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