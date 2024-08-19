PTT爆多張親密照　交通部長李孟諺遭控婚外情

圖文／鏡週刊

現任交通部長李孟諺遭爆地下情10年！PTT網友今（19日）貼出一則「爆卦」，指一名張姓女子與現任交通部長李孟諺有地下情，同時也貼出多張兩人親密合照。但兩人關係李在榮升後，李開始冷落對方，最終始亂終棄。

▲交通部長李孟諺遭PTT網友爆地下情10年，但兩人關係在李榮升後變調。（翻攝自ptt）

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該則po文指出，兩人早在李孟諺執掌台南水利局時就在一起，但張女「還算是明事理的人，10年來不圖名分、不圖錢財，為李獨身，不離不棄，陪伴李在政壇一路沉浮。」

▲▼李孟諺與張姓女子親密合照。（翻攝自ptt）