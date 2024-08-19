罵人「死T」獲判無罪　理由：不會造成名譽貶損

圖、文／鏡週刊

宜蘭縣一名王姓男子，在頭城鎮某超商搭訕劉姓女店員遭拒，卻與另一名陳姓女店員口角，他惱羞成怒，竟辱罵陳女：「我最討厭妳們這些死T」，陳女憤而告他公然侮辱罪，案經宜蘭地院審理，法官認為，儘管「死T」這字眼讓原告不悅，但指涉他人是同性戀，不會產生社會名譽明顯的損害，因此判王男無罪。

去年7月某日，王男在宜蘭縣頭城鎮某超商搭訕劉姓女店員，甚至想交換LINE，遭到拒絕，但他仍死皮賴臉糾纏，在場陳姓女同事上前阻攔，王男不爽陳女多管閒事，竟口不擇言罵陳女：「我最討厭你們這些死T」，陳女不甘受辱，向宜蘭縣警方報案、提告。

宜蘭地檢署檢察官依公然侮辱罪將王男提起公訴，案經宜蘭地院審理，法官認為，T是英文「tomboy」的簡稱，係指裝扮、行為、氣質較陽剛的女同性戀者，「死T」顯然是以負面調侃、揶揄方式指涉某人是外型較為中性的女同志。

法官強調，罵人「死T」固然會令人不悅，該詞並不會造成陳女社會名譽或人格的貶損；且縱使被告帶有攻擊、謾罵意圖，但此事源於雙方衝突短暫的言語攻擊，但持續時間甚短，只會給周邊民眾王男無理取鬧的印象；亦即王男雖有污辱性言論，陳女的社會名譽卻沒有因此產生明顯損害，未構成刑法309條《公然侮辱罪》，因此判決王男無罪，陳女可上訴二審。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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