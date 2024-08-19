　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

iPhone 16「藏神秘數字規則」不要買？果粉曝真相：過保照樣故障

▲▼蘋果iPhone 16系列新色曝光。（圖／翻攝X）

▲知名部落客爆料iPhone 16將以古銅色代替藍色。（圖／翻攝自Sonny Dickson X）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone 16將在9月亮相，外傳會多AI功能、全面改用觸控按鍵，以及出現新色「古銅色」。而一名網友表示，聽說蘋果「奇數」系列才會大改功能，因此傳言iPhone 16是小改機款，讓原PO好奇拋問「大家會買嗎？」對此，網友則笑虧，每年都聽到iPhone好爛，「想必i16也是相同的命運吧！」

一名網友在《Threads》表示，她聽朋友說「蘋果手機要買奇數」，不要買偶數，原因是「大部分奇數都會大改，偶數則小改」，不知此傳聞是否為真？而今年的iPhone 16屬於偶數，對此，原PO好奇拋問「大家會買嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友回應，「可是我iPhone 8 Plus用到現在耶」、「我i8用5年，i6和i13過保就莫名其妙故障送修，查詢是設計不良的重大災情，個人覺得是吃運氣，跟奇偶數無關」、「每年都聽得到，i11好爛，i12好爛，i13好爛，i14好爛，i15好爛...想必i16也是相同的命運吧」、「也是聽朋友說，直衝首批i15， 結果剛買就一堆問題」、「本來也是都買奇數，但i15進步幅度太小，所以等i16」、「我i12用快四年還好好的耶，怎麼一堆人說很爛」、「我反而相反買偶數，小改等於改之間的不良」。

對此，一名資深果粉分享，從6到11來說，換成雙鏡頭、機身放大、系統穩定，算大改；11→12 Pro，記憶體變大，所以打大型手遊比較不會閃退，多了杜比視界、三鏡頭、改回直角邊框，他也認為算大改。

但12 Pro到13 Pro Max，多了120Hz螢幕、隨顯螢幕，其他使用體感變化不大，他認為算小改；13 Pro Max到14 Pro Max多了動態島，應該也算小改；14 Pro Max到15 Pro Max，多了五倍鏡、機身換鈦合金減重等握持體驗改良有感，撇除發售初期的發熱問題，他就覺得可以算大改。

總結來說，該果粉直呼，「iPhone X以後就沒有所謂奇偶數分別了，每一代都有新東西就是看更新幅度而已」。

另一名網友則特別點出「iPhone 12是特例」，是蘋果手機史上最佛心的版本，它和i12 Pro只差在兩個地方，「螢幕最大亮度較低和相機鏡頭少一個」，可惜市場並不買單，大家還是買Pro，「蘋果認知到使用者人傻錢多以後，之後基本款和Pro的規格就拉開差距了。」

事實上，蘋果爹曾在YouTube頻道提到，其實iPhone最早出來，並不是每一代都會改變數字，3G出來後，下一代是3GS，之後也有4S到XS，因此有人認為「只能買S的版本」，能針對前一代問題做解決，同時蘋果也對S版有出新的功能，「更加穩定之外，也會加入一些亮眼的功能」。

蘋果爹說，但XS後，蘋果就沒有出S的版本，因此就出現「買單數不買雙數」的說法。

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸「杜三半做半套」

小情侶進捷運電話亭「她突跪下懺悔」　網傻：裡面有監視器耶

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

投訴成大對國際學生收取不合理費用　校方澄清：與事實不符

快訊／8縣市大雨特報！對流雲系發展雨彈狂炸　最新警戒區域曝

李孟諺黯然下台「高鐵南延」進度恐延後　台鐵票價調漲也未定案

第19屆全球城市小姐總決賽名單出爐！參賽正妹驚見神似Minji

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸「杜三半做半套」

小情侶進捷運電話亭「她突跪下懺悔」　網傻：裡面有監視器耶

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

投訴成大對國際學生收取不合理費用　校方澄清：與事實不符

快訊／8縣市大雨特報！對流雲系發展雨彈狂炸　最新警戒區域曝

李孟諺黯然下台「高鐵南延」進度恐延後　台鐵票價調漲也未定案

第19屆全球城市小姐總決賽名單出爐！參賽正妹驚見神似Minji

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

日本也有「盤子觀光區」！2地方曝光：當地人也不去

捷運電話亭「小情侶當旅館」　網：裡面有監視器耶

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

北市發錢了！今起四大超商嗶一下「領1500元」

爬出欄杆！女吼「為什麼跟前女友聯絡」男狂拉

雨彈續灌中南部「下最大」時間曝　周三起脫離多雨模式

一排女生留言給王陽明「想當婊子」　她超震驚！網轟：公關災難

「來台灣是個錯誤」！老外遊雙北一週捨不得走了

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸：杜三半

iPhone 16「藏神秘數字規則」不要買？果粉曝真相

遊日本「8腳怪插入皮膚」　嚴重恐致死

王陽明「1句話」慘遭炎上！　網失望透了：好感度大降

更多熱門

相關新聞

iPhone 16 Pro神秘新色曝！　果粉反應兩極：好噁心

iPhone 16 Pro神秘新色曝！　果粉反應兩極：好噁心

蘋果公司（Apple）的最新手機iPhone 16系列即將在9月的發表會上亮相，距離正式登場不到1個月。此前，已有消息透露平價版iPhone 16的5種顏色選項，而近日，旗艦版iPhone 16 Pro系列的4種顏色實機照片也全面曝光。當最後一種顏色揭曉後，卻意外引發反效果，網友反應正反兩極。

iPhone 16實機影片曝　外媒讚這2色好看

iPhone 16實機影片曝　外媒讚這2色好看

全力衝刺iPhone 16　鄭州富士康搶大批臨時工

全力衝刺iPhone 16　鄭州富士康搶大批臨時工

iPhone 17將迎最大更新　外媒建議跳過i16

iPhone 17將迎最大更新　外媒建議跳過i16

iPhone 16實機「5款新色」曝光！　鏡頭改垂直排列

iPhone 16實機「5款新色」曝光！　鏡頭改垂直排列

關鍵字：

iPhone 16基數偶數大改果粉

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面