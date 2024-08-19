iPhone 16「藏神秘數字規則」不要買？果粉曝真相：過保照樣故障

▲知名部落客爆料iPhone 16將以古銅色代替藍色。（圖／翻攝自Sonny Dickson X）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone 16將在9月亮相，外傳會多AI功能、全面改用觸控按鍵，以及出現新色「古銅色」。而一名網友表示，聽說蘋果「奇數」系列才會大改功能，因此傳言iPhone 16是小改機款，讓原PO好奇拋問「大家會買嗎？」對此，網友則笑虧，每年都聽到iPhone好爛，「想必i16也是相同的命運吧！」

一名網友在《Threads》表示，她聽朋友說「蘋果手機要買奇數」，不要買偶數，原因是「大部分奇數都會大改，偶數則小改」，不知此傳聞是否為真？而今年的iPhone 16屬於偶數，對此，原PO好奇拋問「大家會買嗎？」

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底下網友回應，「可是我iPhone 8 Plus用到現在耶」、「我i8用5年，i6和i13過保就莫名其妙故障送修，查詢是設計不良的重大災情，個人覺得是吃運氣，跟奇偶數無關」、「每年都聽得到，i11好爛，i12好爛，i13好爛，i14好爛，i15好爛...想必i16也是相同的命運吧」、「也是聽朋友說，直衝首批i15， 結果剛買就一堆問題」、「本來也是都買奇數，但i15進步幅度太小，所以等i16」、「我i12用快四年還好好的耶，怎麼一堆人說很爛」、「我反而相反買偶數，小改等於改之間的不良」。

對此，一名資深果粉分享，從6到11來說，換成雙鏡頭、機身放大、系統穩定，算大改；11→12 Pro，記憶體變大，所以打大型手遊比較不會閃退，多了杜比視界、三鏡頭、改回直角邊框，他也認為算大改。

但12 Pro到13 Pro Max，多了120Hz螢幕、隨顯螢幕，其他使用體感變化不大，他認為算小改；13 Pro Max到14 Pro Max多了動態島，應該也算小改；14 Pro Max到15 Pro Max，多了五倍鏡、機身換鈦合金減重等握持體驗改良有感，撇除發售初期的發熱問題，他就覺得可以算大改。

總結來說，該果粉直呼，「iPhone X以後就沒有所謂奇偶數分別了，每一代都有新東西就是看更新幅度而已」。

另一名網友則特別點出「iPhone 12是特例」，是蘋果手機史上最佛心的版本，它和i12 Pro只差在兩個地方，「螢幕最大亮度較低和相機鏡頭少一個」，可惜市場並不買單，大家還是買Pro，「蘋果認知到使用者人傻錢多以後，之後基本款和Pro的規格就拉開差距了。」

事實上，蘋果爹曾在YouTube頻道提到，其實iPhone最早出來，並不是每一代都會改變數字，3G出來後，下一代是3GS，之後也有4S到XS，因此有人認為「只能買S的版本」，能針對前一代問題做解決，同時蘋果也對S版有出新的功能，「更加穩定之外，也會加入一些亮眼的功能」。

蘋果爹說，但XS後，蘋果就沒有出S的版本，因此就出現「買單數不買雙數」的說法。