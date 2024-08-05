iPhone 17將迎歷年最大更新　外媒建議果粉「跳過iPhone 16」

▲外媒消息指iPhone 17可能是蘋果多年來的最大更新，圖為iPhone 15開賣。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

儘管蘋果iPhone 16都還未上市，但有消息指出，蘋果目前正專注為了2025年iPhone 17系列超輕薄的機型做準備，預計要成為同類產品中最薄、最輕的作品，且iPhone 17可能是蘋果多年來的最大更新，建議果粉多等一年直接升級。

根據Mashable報導，按照往年慣例，蘋果預計9月份上市iPhone 16，新一代iPhone將擁有更窄的邊框，還有用於拍照和錄影的拍攝按鈕，但對於果粉來說，也許等到明年直接升級iPhone 17會更好，因為有消息指出，iPhone 17可能是蘋果多年來的最大更新。

Mashable列出3點應該直接換iPhone 17的理由：

1.更輕薄時尚的外觀

多份報告稱，蘋果正在研發一款「超薄」的iPhone 17機型，將用新的「Slim」取代「Plus」型號。

換句話說，iPhone 17預計將有iPhone 17、iPhone 17 Slim、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max等4個型號。

2.更新、更好的自拍鏡頭

自iPhone 11以來，儘管有進行光圈和圖像處理的更新升級，但iPhone的前鏡頭像素一直停留在1200萬像素。

有消息指出，iPhone 17將配備2400萬像素的前置鏡頭；目前還不清楚這個新的2400萬像素的前置鏡頭是否會在整個系列中出現，還是僅限於某些型號。

3.相機位置更新

外媒The Information消息指出，iPhone 17 Slim將把相機鏡頭重新「移到中間」，而iPhone 17 Slim可能僅會載單一廣角鏡頭。

還有傳言指出，由於新的螢幕下Face ID技術，蘋果將在iPhone 17 略微縮減動態島（Dynamic Island）的尺寸。