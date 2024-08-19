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iPhone 16 Pro神秘新色曝！　果粉反應兩極：好噁心

▲蘋果iPhone 16系列新色曝光。（圖／翻攝X）

▲蘋果iPhone 16系列新色曝光。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果公司（Apple）的最新手機iPhone 16系列即將在9月的發表會上亮相，距離正式登場不到1個月。此前，已有消息透露平價版iPhone 16的5種顏色選項，而近日，旗艦版iPhone 16 Pro系列的4種顏色實機照片也全面曝光。當最後一種顏色揭曉後，卻意外引發反效果，網友反應正反兩極。

兩位知名的爆料者「Sonny Dickson」和「Majin Bu」，最近在社交平台X上分別分享了iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的實機模型照片及鏡頭環設計。其中，已知的顏色包括白色鈦金屬；接近太空黑的「黑色鈦金屬」；灰色調更明顯的原色鈦金屬；全新登場的「沙漠鈦金屬」（The desert titanium），這一顏色取代了此前傳聞中的玫瑰金。

根據「Majin Bu」描述，iPhone 16 Pro系列的「沙漠鈦金屬」屬於暗金色，風格較為內斂沉穩，類似於舊款iPhone 14 Pro的深紫色，並且將取代iPhone 15 Pro的藍色鈦金屬。鏡頭環的鈦白、鈦黑、鈦金和鈦灰也與機身顏色相匹配，整體設計更為一致。

此外，據悉機身材質將改為iPhone X到iPhone 14 Pro使用的「拋光」鈦金屬，而不再採用iPhone 15 Pro的髮絲紋鈦金屬框架，此一變化可從鏡頭環的設計上窺見。

iPhone 16 Pro的新顏色曝光便引發熱烈討論，部分果粉對「沙漠鈦金屬」表示喜愛，認為這個顏色很好看，甚至迫不及待想要入手新手機；但也有更多果粉對此顏色感到失望，認為「沙漠鈦金屬」看起來像50年代汽車的顏色，甚至有不少人用「腹瀉色」、「狗屎色」等詞彙來形容，還有人說它「像是嬰兒的便便」。

此外還有許多網友認為蘋果仍然缺乏新意，「超級無聊的顏色」、「每年都是些無聊玩意，蘋果學院出來的東西怎麼都那麼老套，無趣！」

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