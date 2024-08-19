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凱米風災修工程復建經費達25億　 許淑華爭取中央全數核定

▲南投縣彙整凱米颱風災後復建經費達25億元，圖為信義鄉東埔投95線4.2K土石流災損情形。（圖／資料照片，立委游顥辦公室提供）

▲南投縣彙整凱米颱風災後復建經費達25億元，圖為信義鄉東埔投95線4.2K土石流災損情形。（圖／資料照片，立委游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風造成南投縣內許多道路、農水路受損，南投縣政府指出，目前除信義鄉因幅員廣闊導，導致部分零星災損尚未提報完成外，其餘鄉鎮市皆已彙整完畢，各鄉鎮公共設施災後復健所需經費，初估約需25億元，將報請公共工程委員會審查，希望能全數獲中央核定補助。

縣府19日召開113年8月份第2次縣務會議，許淑華表示，因縣府相關災修經費有限，所以要儘量爭取中央的重建經費，針對確實因颱風致災造成的損害、卻未達補助標準的工程案件，希望還是都能提報上去，若仍未獲核定，再由縣府預算來支應。

南投縣議會臨時會也在今天閉幕，議長何勝豐表示，縣議員們反映民意所提出的各項建議，請縣府採納並且落實執行，尤其是颱風過後的災後重建工程，必須要加速進行，讓民眾早日恢復正常生活，確保生命財產安全。

何勝豐指出，凱米颱風重創信義等鄉鎮，其中部分災害是去年卡努颱風造成，迄今沒有完成復建，又遇上颱風再度重創，嚴重影響區域安全與人民生計，必須要檢討改善；而災後重建經費龐大，以縣府的財政狀況，若無能力負擔，可透過縣籍立法委員向中央爭取補助經費，另山區災修工程招標困難，也要向中央反映實況，並且研究妥適對策，儘速完成重建工作。

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