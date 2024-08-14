類鼻疽19年來最嚴重！台大醫：新冠「免疫竊盜」讓人體擋不住細菌

▲凱米颱風襲台，高雄地區淹大水，資料照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

凱米颱風過後國內類鼻疽大爆發，今年累積病例已經達37例，疫情是19年來最嚴重。感染科權威、台大醫師黃立民今日受訪分析，類鼻疽在風災、水災之後常見，至於今年特別嚴重，其中一種可能性是新冠導致的「免疫竊盜」，新冠肺炎病毒會損害免疫系統，對於後續病毒細菌感染的入侵會「擋不住」。

疾病管制署昨（13）日公布最新統計，風災後國內已累積30例本土類鼻疽，分布在台中、嘉義、台南、高雄4縣市，其中有3死亡，4人住在加護病房搶救。疾管署副署長羅一鈞分析，從通報趨勢研判疫情最高點已過，但後續還要觀察個案增加趨勢，不排除超過2005年海棠及泰利颱風後累積42例病例的紀錄。

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台大兒童感染科醫師黃立民受訪指出，類鼻疽是跟著氣候、區域性的發生，通常是水災、颱風之後就比較容易出現，因為泥土裡比較深的細菌因為被攪動，有機會暴露到表面來，人類就比較有可能接觸或者吸入而致病，通常是比較農村的地方容易和細菌第一手接觸。

至於為何今年特別嚴重？黃立民分析，類鼻疽就像敗血症一樣，如果在中小型醫院可能培養不出類鼻疽，讓過去可能有一些類鼻疽個案被忽略。而現在颱風過後，大家比較警覺，所以會發現比較多的個案。

黃立民坦言，今年類鼻疽個案特別多目前並沒有很好的答案，但是有一種可能是「免疫竊盜」。他解釋，感染新冠之後免疫力會變差，不管得任何一種疾病都會變得比較嚴重。他舉例，如果有個人在前一波疫情中剛感染新冠，後來得類鼻疽預後就比較差。

黃立民分析，新冠肺炎病毒會損害免疫系統，損害長久程度還要研究觀察，可能兩三年才有進一步分析，目前國外研究還在追蹤，不過可以理解是，當病毒大規模流行時，會讓免疫系統處於高壓力，這時再碰到第二個敵人，反應就會比較差，可能會擋不住、左支右絀。

▲台大醫院兒童感染科醫師黃立民，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

黃立民也提到，類鼻疽他比較不擔心，因為有地域性，不會全國性的擴散，不過針對病患一定要正確且快速地使用抗生素。

羅一鈞昨分析，目前病例以高雄為多，但中部的台中也有出現個案，後續還要觀察個案增加趨勢。國內先前最大類鼻疽疫情為2005年海棠及泰利颱風後於南部二仁溪流域累計確診42例，這次風災雨量比當時要多，且豪雨淹水區域廣泛，個案數不排除高過這項紀錄。

羅一鈞也提到，類鼻疽通常在颱風後一個月內確診個案增加，颱風後9天是通報發病高峰，而現在已經進入第3周，預期已過最高點，本周開始通報數字會下降，但是仍會有晚發病、晚就醫個案，醫療單位仍然要提高警覺。

疾管署提醒，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，提醒民眾須留意自身健康狀況，有疑似症狀儘速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治。