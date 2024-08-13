颱風天外出回家驚見腳有小傷口　高雄糖尿男染類鼻疽20天身亡

▲凱米颱風重創高雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

風災後恐讓土壤中的病菌散播，若皮膚傷口接觸到受感染的汙水、汙泥，恐染「類鼻疽」，輕則無症狀、重則致死，尤以慢性病史患者更需注意。高雄一名60多歲糖尿病男患者，上個月在凱米風災期間外出，回家後發現腳裸有傷口，8月1日即出現不適症狀，後續確診類鼻疽，12日因肺炎併發敗血性休克、全身多重器官衰竭而不幸死亡，前後只有20天。

高雄市衛生局今日公布1例類鼻疽死亡個案，為60多歲男性，該名病患本身有糖尿病及高血壓慢性病史，颱風期間7月24日外出返家發現左腳踝有傷口，8月1日因全身虛弱無力、呼吸急促、發燒等症狀由家屬緊急送至急診就醫，發現肺部有大面積肺炎， 8月6日確診類鼻疽，8月12日因肺炎併發敗血性休克、全身多重器官衰竭而不幸死亡。

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▲風災後恐讓土壤中的病菌散播，若皮膚傷口接觸到受感染的汙水、汙泥，恐染「類鼻疽」。（資料圖／記者吳世龍攝）

凱米颱風過後，本土類鼻疽大爆增，高雄市類計確診23例。類鼻疽是由類鼻疽伯克氏菌所感染，存在於特定的土讓或水質環境，常見於風災過後積淹水，造成土壤中的病原菌散播，民眾可能因皮膚傷口接觸污水、污泥或吸入環境中病原菌而染病，也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染。

類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，死亡率可達75%。其中，又以糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等為高風險族群。

衛生局指出，一般情形下，類鼻疽並不會由人直接傳染給人。潛伏期可短至2天，或長達數月或數年，通常以9天為發病高峰期。提醒受風災水災影響地區的居民，若有出現發燒等症狀疑似症狀，務必告知醫師居住地及周邊是否有積淹水或污水曝露史，以利醫師診斷。

▼類鼻疽衛教資訊。（圖／高雄市衛生局提供）