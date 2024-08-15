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千萬養老宅因凱米走山傾塌！退休師無家可歸　現場驚悚畫面曝

▲南投縣長許淑華至國姓鄉發放風災慰助金，實地關心吳姓退休教師住宅受損情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華至國姓鄉發放風災慰助金，實地關心吳姓退休教師住宅受損情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風造成多戶民宅受災，國姓鄉退休教師吳建中4年前耗資千萬興建的獨棟透天厝，因嚴重走山導致地基陷落、嚴重傾斜，目前無家可歸；南投縣長許淑華表示除公部門的救助金，縣府也會積極媒合社會資源及宮廟等社福資源予以協助，讓吳男能順利度過難關。

許淑華12日在縣府社會及勞動處長林志忠、建設處長張洲滄、國姓鄉長邱美玲，及多位鄉民代表、村長等人的陪同下，至國姓鄉公所發放此次凱米颱風6戶受災戶慰助金，包括土石流災害救助、安遷救助金、縣府爭取的賑災基金會救助金，及縣長與鄉長慰問金等。

▲南投縣長許淑華至國姓鄉發放風災慰助金，實地關心民宅受損情形。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華至國姓鄉發放風災慰助金，實地關心民宅受損情形。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也實地前往國姓村竹坑巷的吳建中住宅關心、了解實際狀況，發現竹坑巷14鄰一帶嚴重走山，該處聯外道路路基多處塌陷，落差最大的地方，甚至超過3、4公尺，也造成吳宅地基下陷、房子嚴重傾斜；吳建中表示，目前暫時在國姓村租屋居住，也強調該屋確屬合法建物，但已不可能重建居住，只希望能儘快拆除、避免建物滑下山坡，造成更嚴重的二次災害，同時很感謝在風災後各界對他的關心和協助。

▲南投縣長許淑華至國姓鄉發放風災慰助金，實地關心民宅受損情形。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，對於吳男關心的建物拆除作業，縣府已請專業技師予以評估，拆除費用初估約需500萬元，除協助向農村發展及水土保持署等中央單位爭取經費補助，縣府也會媒合社會資源予以協助，鄉公所則會輔導其申請中低收入戶，持續給予關心和幫忙。

許淑華表示，此次凱米颱風造成南投部分山區鄉鎮的道路、農路受災嚴重，希望各鄉鎮市能儘快將農業損失、道路橋梁損害情形提報上來，由縣府彙整後向中央爭取復建經費，也懇請中央能增加治山防洪的預算，以保障民眾生命財產的安全；對部分民宅受損的受災戶，縣府也會持續關心，並透過不同管道爭取尋求民間社會資源給予協助，希望能早日協助災民恢復正常生活。

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