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社會 社會焦點 保障人權

阿公愛摸孫下體...遭送辦喊「阿嬤也這樣玩」　重罪逆轉結果曝

▲▼ 祖孫,爺爺,阿公,孫子。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲新北1名阿公愛跟孫子玩「月下偷桃」被送辦，法官審理後替他解套。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃哲民／台北報導

新北1名阿公被控習慣性觸摸孫子下體，涉犯強制猥褻罪嫌，阿公不認罪、堅稱只是跟孫子玩鬧，自稱「我阿嬤也是這樣跟我玩」，孫子證稱阿公沒用暴力，都是突然摸一下就放開，他常被阿公的舉動嚇到、覺得很煩但不害怕，新北地院審理認為這名阿公僅構成性騷擾，加上兒孫不提告追究，改依性騷擾罪判決公訴不受理，可上訴。

本案阿公是從孫子2019年讀國小一、二年級時，開始對孫子摸下體取樂。孫子說，第1次是阿公叫他進房間，突然就用手摸他的小雞雞，他嚇得告訴阿公不要再摸了，後來假日跟阿公一起吃飯、一起午睡，或者出去玩等紅燈，阿公都會摸他褲襠幾下。

孫子說阿公每次摸他就像「手掌朝內挖土一樣」，都沒使用暴力或脅迫、恐嚇，只會隔著褲子摸、碰一下就放開，沒停留很久，他只要說不要，阿公就住手，但下次又會來抓。孫子說，不害怕阿公的舉動，也沒告訴家人，只是覺得阿公「很煩、很困擾，不舒服」。

去年（2023年）初放寒假前，當時已10歲的孫子又被阿公摸，到學校說出心事，驚動師長立馬通報社工與新北市婦幼警察隊調查。阿公到案承認常摸孫子下體，孫子也有說不要，但阿公辯稱是跟孫子玩鬧、抓一下就放開，沒搓揉猥褻，更自稱「我阿嬤也是這樣跟我玩」。

檢方起訴阿公涉犯對未滿14歲男子加重強制猥褻罪嫌，法定為3年以上、10年以下徒刑。法官審理認為阿公是趁孫子不注意，出其不意摸一下或抓一下就放開，沒進一步猥褻行為，僅構成偷襲式、短暫性的性騷擾舉動，應變更起訴法條、以法定最重2年以下徒刑的性騷擾罪論處。

法官指性騷擾罪須告訴乃論，本案阿公的兒子跟孫子在檢方偵辦與法院審理時，都表明不願提告，因此依法判決公訴不受理，還可上訴。

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