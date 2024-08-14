被老闆騷擾！OL想偷錄音「卻怕違法」　律師提1情況：能當證據

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女職員先前被老闆性騷擾，於是想當面質問對方，並在過程中偷偷錄下證據；不過，她也怕此舉違反《妨害秘密罪》，於是向律師請教。對此，律師蔣子謙拍片解答，而影片引起廣大共鳴，釣出一票苦主。

刑案律師蔣子謙先前在IG分享案例，一位女職員被老闆伸鹹豬手，事後想當面質問對方，並將對話偷偷錄下，但她又怕此舉有違法疑慮，於是向他請教，而答案是「可以的。」

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蔣子謙進一步解釋道，「因為老闆在講話時，本來就是講給小美聽的，所以對於小美來說，這段談話沒有所謂的秘密性，老闆對這段談話也沒有秘密的期待，因此小美偷偷錄音的行為，當然不會有違反《妨害秘密罪》的問題。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

影片狂吸2.9萬讚，不少網友也趁機詢問，「如果是在區公所調解，門口有貼不能錄音，就不能偷偷錄音嗎？」「本人學校擔任教職，想請問如果學校有清楚表明，禁止錄音開會會議內容，但內容可能有損老師權益或自己權益，這種情況下錄音自保可以嗎？另外如果像學生個案例，如特殊生會議或性平會議等，可以錄音嗎？」而對於類似的情況，蔣子謙表示，都是可以的。

值得一提的是，所謂的《妨害秘密罪》是無故以錄音竊錄他人非公開的談話，若成立將處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，而用以錄音的工具也會被沒收。

．影片由蔣子謙授權引用。