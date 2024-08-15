性騷擾被停權！北藝大教授告北市府想翻案　敗訴原因曝：搞錯對象

▲曾介宏在2023年的#Metoo風暴中，被揭發涉及性騷擾，但他否認。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

國立台北藝術大學副教授曾介宏被指前年（2022年）涉嫌性騷擾，校方決議停止他在校外兼職、兼課1年等處分，曾男不服，提告要求撤銷台北市府文化局認定他成立性騷擾的公函，台北高等行政法院審結，指曾男告錯對象，因為真正罰他的是校方而非北市府，裁定駁回他的提告，可抗告。

曾介宏長期受聘為台北市府文化局評選委員，負責評選街頭藝人，2017年評選時，曾男揮手打斷來考街頭藝人許可證的資深藝人潘美辰表演爵士鼓、要潘降低音量重來一遍，曾挨批不尊重人，仍他不受影響繼續擔任評委。

本件源於曾男再度以評委身分，2022年12月14日出席台北市府文化局「街頭藝人行政服務評選會議」，趁開完會的空檔，對1位女科員摸頭調侃，女方覺得噁心，同月21日申訴曾男涉及肢體和語言性騷擾。

台北市府成立調查小組釐清，去年（2023年）2月認定曾男本件構成性騷擾，建議通報校方做後續處理，並提供申訴人輔導或諮商、避免再接觸曾男引發負面情緒，同時加強文化局員工性別平權與性騷擾防治的教育訓練。

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

台北市府性騷擾申訴處理委員會通過調查小組的報告與建議，台北市府文化局去年3月發函通知曾男與校方。北藝大去年8月21日召開教師評審委員會，決議曾介宏應停止在校外兼職、兼課1年，另停止休假研究、國內外講學、研究或進修1年，此事去年6月在#Metoo風暴中被揭發，當時教評會仍在審議，校方表示曾男已先辭任校內藝術行政與管理研究所所長一職。

曾男不服被認定成立性騷擾，對台北市府的決議提出申復被駁回、提起訴願被不受理，因而提起本件行政訴訟，要求撤銷文化局通知他被認定成立性騷擾的公函。

台北高等行政法院審理認為，申訴人是北市府員工，北市府依《性別工作平等法》、負有僱主應訂定工作場所防治性騷擾與申訴、懲戒等辦法的責任，接獲申訴更須立刻採取有效的糾正、補救措施，本件也依法成立委員會與調查小組查明。

但法官指出，北市府本件決議，對曾男不產生處罰效果，僅為正式懲罰或必要處理措施前的「準備」，性質屬於僱主依《性別工作平等法》協調處理內部員工申訴結果，雖認定曾男言行對申訴人形成「敵意性、脅迫性或冒犯性工作環境」，但並非主管機關基於權限對曾男所做的「行政處分」。

法官表示，文化局的公函並沒有「確認構成性騷擾」的效果，僅履行僱主依《性別工作平等法》處理職場性騷擾應盡義務，最終對曾男具體懲處並發生法律規制效力的機關是北藝大，曾男告錯對象，不符法定程序，裁定駁回他的提告，全案還可抗告。