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社會 社會焦點 保障人權

女大生台北租房被摸臀！一問才知姊也遭襲　7旬色房東踼鐵板了

▲▼女大生被房東摸背、臀部，怒告性騷擾。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女大生遭7旬房東搭肩摸背，怒告對方涉嫌性騷擾。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名7旬房東去年（2023年）藉口陪新來的女房客認識環境，涉觸碰女方肩腰揩油，女方提高警戒，用手機錄音房東對她拍臀輕薄後道歉內容，房東挨告不認罪，反批女方用變造錄音誣賴他，台北地院當庭播放蒐證錄音確定連貫無剪接，街道監視畫面也顯示房東調戲舉動，依性騷擾罪判房東拘役20天與2月徒刑、皆得易科罰金，可上訴。

本件女方當時為大學生，她的姊姊向本件房東租1間北市廈門街的雅房、月租約7000元，她去作客時，房東聲稱還有空房、願給她半價優待，女學生因原租屋處將到期，就答應搬來另租1間雅房和姊姊作伴，去年6月初簽約入住。

同月12日上午10點多，房東宣稱要帶女學生認識周邊環境、順便購買生活用品，2人結伴同行，房東不時靠向女方，假裝不經意伸左手搭住女方肩膀順勢往下滑到腰背處，女方詫異往左閃躲，房東走沒幾步又故技重施。

女學生不好意思當場翻臉，托詞要去吃中飯並幫姊姊外帶一份，房東堅持作陪，女學生後來回租屋處，問姊姊得知也被房東摸過但沒在意，女學生起戒心，從此回租屋處前就開手機錄音自保，同月15日因租屋處廁所門鎖不起來，房東前來找她到廁所示範怎麼鎖門。

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲法官依監視畫面與蒐證錄音，判色房東有罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

女學生聽完解說正要走出廁所，冷不防遭房東從後拍臀2下，她立刻表明「不要摸我屁股」，房東裝傻「我沒有摸」，女方質疑「你手那樣拍2下」，房東連忙敷衍「我拍1下而已，不好意思，這樣可以了」等語。女學生憤而持手機錄音為證，連同先前在路上遭碰觸的事情一併報警，順利調取到1段街道監視畫面。

房東否認性騷擾，辯稱監視畫面模糊、看不清楚他有碰觸女方肩背，就算碰到也非故意，何況女方還邀他共進午餐，至於在廁所裡因門窄而誤碰女方髖關節，絕非刻意襲臀，還推稱女方變造錄音誣賴他、要求送鑑定。

女方指控房東說陪她認識環境，走沒幾步就湊近她搭肩「然後一路摸下來，不只一次」，她覺得很不舒服，但房東年紀很大，她怕自己想太多、會誣賴「一個好像很熱心的房東」，所以不敢明講，她更沒邀房東吃午飯、是房東硬要跟，本件錄音因早有防備才錄到。

法官勘驗監視畫面，清楚看見房東不時靠向女方伸手，女方不停往左閃躲，但現場並無其他行人或物品擋道，有充足空間保持一般社交距離，何況當時雙方認識才10多天，沒熟到需肢體碰觸表達情感程度。

法官指肩背雖不一定屬於「隱私部位」，但就算露肩露腰，也不容他人隨意碰觸，本件房東舉動已有挑逗、調戲之意，使女方覺得遭冒犯而感到嫌惡，而當庭播放女方蒐證錄音，勘驗確認連貫無剪接，房東的辯解不成立。

法官審酌房東不認罪沒和解、犯後態度不佳，依性騷擾罪判他2個行為各拘役20天與2月徒刑，得易科罰金共8萬元，可上訴。女學生和姊姊事後搬走，發現本案房東借用他人帳號與電話，持續在租屋網招租，數度檢舉對方將廣告下架，以免又有女性受害。

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