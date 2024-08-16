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社會 社會焦點 保障人權

酒後逼脫褲強舔下體　桃園色男認錯再賠10萬...輕判緩刑

▲桃園市呂姓男子去年6月經由友人介紹認識年輕男子，邀約至其住處飲酒，凌晨後友人先離去，呂違反男子意願撫摸身體後令其脫去褲子，舌舔其下體強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市呂姓男子去年6月經由友人介紹認識年輕男子，邀約至其住處飲酒，凌晨後友人先離去，呂違反男子意願撫摸身體後令其脫去褲子，舌舔其下體強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子去年6月間經由鄧姓友人介紹認識一名年輕男子後，某日晚間邀鄧及男子至其住處飲酒吃消夜，酒過三巡後，鄧先行離去，呂竟趁2人獨處之際違反男子意願先撫摸其身體，命男子脫去褲子，否則不讓其離去，呂趁酒意以舌舔男子下體強制猥褻得逞。桃園地院審理時，被告呂男坦承犯行，法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，並應向被害人支付10萬元，還可上訴。

檢警調查，呂姓男子去年6月間透過鄧姓友人介紹認識一名年輕男子，呂男遂於去年7月1日晚間9時許，邀約鄧姓友人與男子至其住處飲酒吃消夜，直至凌晨零時許，鄧姓友人離去，呂男趁2人獨處之際，不顧其抵抗並違反其意願，先撫摸其身體，要求照著指示作，否則不讓其離去，要求男子脫下褲子，男子為求順利脫困只好脫下褲子，呂男遂以舌頭舔其下體，藉此強制猥褻得逞，男子事後不甘受辱報警提告，桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪案件向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，被告呂男坦承犯行不諱，警詢、偵查中之供述及於本院準備程序中之自白，法官認為被告論述與告訴人、證人證述相符，犯行足堪認定。

法官審理時，被告犯後坦承罪行，且與告訴人經院方調解成立，願意賠償告訴人損失，法官審酌，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，念其因一時疏忽犯下本罪，且已與告訴人調解成立，堪信經此偵審程序之教訓及刑之宣告，當知所警惕且無再犯之虞，法官認前開對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，緩刑2年，被告應向被害人支付10萬元，本案仍可上訴。

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