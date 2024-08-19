　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美金融工作組第五次會議　雙方簽署合作換文

▲▼中美金融工作組第五次會議　簽署金融穩定及合作換文。（圖／翻攝自大陸央行）

▲中美金融工作組第五次會議　簽署金融穩定及合作換文。（圖／翻攝自大陸央行）

記者鄭思楠／綜合報導

中美金融工作組近日在上海舉行第五次會議，據中國人民銀行（大陸央行）發布新聞稿顯示，雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策等議題進行溝通，也聽取了技術專家組的匯報。另外，雙方就金融穩定及合作簽署了換文。

中國人民銀行官網19日發布新聞稿稱，中美金融工作組第五次會議15、16日在上海舉行，由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。大陸國家金融監督管理總局、中國證監會，以及美國聯準會、美國證券交易委員會等部門參會。

雙方就中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議關於進一步全面深化改革的總體部署、中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、證券與資本市場、跨境支付和數據、國際金融治理、金融科技、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

陸央行稱，會議聽取了技術專家組的匯報，包括各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制、金融機構運營韌性、氣候風險壓力測試以及跨境交付金融服務監管等。

雙方還舉行了中美金融工作組框架下，首次金融機構圓桌會，與會中美金融機構聚焦可持續金融，分享了各自的經驗與做法，並就潛在的合作機遇交流了看法。

會議期間，中國人民銀行與美財政部就在中美金融工作組框架下，加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換了金融穩定聯絡人名單，旨在出現金融壓力事件和金融機構運營風險時，雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯絡渠道，減少不確定性。中國人民銀行還就有關問題向美財政部提出了關切。雙方同意繼續保持溝通。

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平消失21天露面會蘇林　央視快報反常播遠距畫面引議論

走失女童「離奇撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人

下班天天吃宵夜！一檢查腸道「40顆息肉」　醫傻了：才30歲

在港出生「龍鳳胎貓熊寶寶」成矚目　海洋公園主席：目前仍脆弱

大連內澇！　父女騎電動車被沖倒…「卡大客車底」溺斃

中國COVID-19疫苗轉自費　多地公布價格最低565元

畢業北京名校！網傳33歲女子面試都落榜　租屋「活活餓死」無人知

奇葩女「趴馬路曬背」！被撞稱「以為車子會看到我」　肇事責任出爐

正妹直播賣籃球！張開大腿秀超強運球術　網全驚呆：又長又細

「中俄」高層交流密切往來！　李強將訪問俄羅斯

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

習近平消失21天露面會蘇林　央視快報反常播遠距畫面引議論

走失女童「離奇撞臉」女兒！上海媽懷疑凍卵被偷　急發影片尋人

下班天天吃宵夜！一檢查腸道「40顆息肉」　醫傻了：才30歲

在港出生「龍鳳胎貓熊寶寶」成矚目　海洋公園主席：目前仍脆弱

大連內澇！　父女騎電動車被沖倒…「卡大客車底」溺斃

中國COVID-19疫苗轉自費　多地公布價格最低565元

畢業北京名校！網傳33歲女子面試都落榜　租屋「活活餓死」無人知

奇葩女「趴馬路曬背」！被撞稱「以為車子會看到我」　肇事責任出爐

正妹直播賣籃球！張開大腿秀超強運球術　網全驚呆：又長又細

「中俄」高層交流密切往來！　李強將訪問俄羅斯

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

大陸熱門新聞

全紅嬋稱奪兩屆奧運金牌「沒很開心」

走失女童「離奇撞臉」女兒　上海媽懷疑凍卵被偷

下班天天吃宵夜！一檢查腸道「40顆息肉」　醫傻了：才30歲

全紅嬋愛的「烏龜對對碰」怎玩？

33歲女子面試都落榜　疑在租屋活活餓死

習近平消失21天露面　央視反常播遠距畫面引議論

日銷50萬隻！全紅嬋帶紅「夜光烏龜」

大連內澇！父女被「沖到大客車底」溺斃

奇葩女「趴馬路曬背」被撞　肇事責任出爐

正妹直播賣籃球！張開大腿秀超強運球術

陸2青年赴俄戰場被當砲灰　僅活一天

雜貨店細肩帶闆娘封奶了！拍片哭訴遭暴打

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺壓爛成肉餅

在港出生貓熊寶寶全城矚目！目前仍脆弱

更多熱門

相關新聞

台南山上花園水道博物館與大阪水道博物館將簽合作備忘錄

台南山上花園水道博物館與大阪水道博物館將簽合作備忘錄

在日本大阪市議員參訪團居間成下，大阪市水道紀念館日前來函台南市政府文化局，提出與台南山上花園水道博物館合作計畫，文化局表示，將先透過簽署雙方合作備忘錄方式，整合教育推廣資源，促進城市文化參與進而;努力推動全球水資源調查研究。

印度地方首長設宴款待劉揚偉　承諾給予鴻海必要協助

印度地方首長設宴款待劉揚偉　承諾給予鴻海必要協助

北韓紀念抗日勝利　金正恩、普丁通話

北韓紀念抗日勝利　金正恩、普丁通話

大陸外交部：越共總書記蘇林18日訪中　將會見習近平

大陸外交部：越共總書記蘇林18日訪中　將會見習近平

《火影忍者》X GU推聯名服飾

《火影忍者》X GU推聯名服飾

關鍵字：

中美金融金融穩定合作中國人民銀行美財政部

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面