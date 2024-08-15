大陸外交部：越共總書記蘇林18日訪中　將會見習近平

▲越南國家主席​​蘇林。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部發言人華春瑩15日宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林將於8月18日至20日來中國國事訪問。另外，外交部還確認，習近平將與蘇林會見。

大陸外交部表示，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林將於8月18日至20日來中國事訪問。習近平總書記、國家主席將同蘇林總書記、國家主席會談，李強總理、趙樂際委員長、王滬寧政協主席分別同他會見。

大陸外交部強調，「當前，中越雙方正在加緊落實習近平去年底歷史性訪越成果，具有戰略意義的中越命運共同體建設實現良好開局。蘇林總書記就任後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。」

大陸外交部還稱，「中方期待通過此訪，賡續傳統友好，深化中越命運共同體建設，攜手走好具有各自特色的社會主義現代化道路，共同促進世界社會主義事業發展，為地區和世界和平、穩定與發展作出積極貢獻。」

出身越南公安系統的蘇林，先是在今年5月22日被選為越南國家主席。7月19日阮富仲病逝後即暫代越共總書記職務，並在8月3日被正式推舉為總書記，習近平隨即向他發電致賀。