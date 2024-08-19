最短命交通部長！李孟諺上任92天「因婚外情」閃辭

記者蔡亞樺／台北報導

由行政院秘書長轉任交通部長李孟諺，今（19日）被爆出婚外情，多張親密合照在網路流傳，李孟諺發聲明道歉，並已口頭向總統賴清德及行政院長卓榮泰請辭，在職期間僅92天，比起前任交通部長吳宏謀任期不到5個月還短。

▲交通部長李孟諺 。（圖／交通部提供）

PTT網友今（19日）貼出一則爆卦，指一名張姓女子與李孟諺有長達10年的地下情，同時貼出多張兩人親密合照，但2人關係李在榮升後，李開始冷落對方，最終始亂終棄。

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李孟諺稍早發聲明，表示針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。

李孟諺說，他已於今日下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。

根據交通部網站，歷年任期最短的交通部長為中華民國政府遷台後首任交通部長陳良，任期從民國1950年2月1日至3月14日，不到2個月。

吳宏謀則在2018年11月21日，台鐵發生普悠瑪翻車事故後，向時任行政院長的賴清德提出請辭，當時獲慰留，但各方仍有要求下台的聲音，民進黨在總統大選後檢討，吳宏謀獲准辭，任期不到5個月，李孟諺因爆出婚外情，任期僅短短92天。