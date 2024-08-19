右轉道直衝出事了！73歲翁開賓士撞翻貨車衝騎樓　驚險畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區今（19）日上午，發生一起驚險車禍，73歲陳姓老翁駕駛賓士車，載著謝姓女子沿至善路二段行駛時，與同向行駛的李姓男子車輛發生擦撞，隨後又撞上王姓男子駕駛小貨車造成側翻，賓士車則失控撞進路旁騎樓，所幸4人並無大礙、駕駛人均無酒駕情形。

▲北市陳姓男子駕駛賓士車不慎擦撞小客車，小客車再與另輛貨車發生碰撞翻覆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起事故發生19日上午10時許，陳翁駕駛B系列賓士車載58歲謝姓女子，沿至善路二段（往自強隧道）右轉車道行駛，但他未注意右轉車道僅允許右轉，卻直行與同向的李姓男子（57歲）車輛發生擦撞，又碰撞到王姓男子（40歲）駕駛的小貨車，導致小貨車側翻，隨後賓士車更失控衝進至善路二段114號騎樓。

▼賓士車疑開錯車道不慎發生碰撞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事故發生後，現場一片混亂，所幸陳翁、謝女僅受輕微擦傷，另2名駕駛均無大礙，4人均無酒駕。然而，猛烈的碰撞導致賓士車損壞嚴重，車頭標誌也因強大衝擊力而掉落不見，車身左側板金更是嚴重扭曲變形。

▲陳姓老翁駕駛賓士車行駛在右轉車道卻一路直行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，陳姓駕駛當時欲直行往故宮方向行駛，但他不慎一路行駛在僅允許右轉的車道上，才釀車禍，這一錯誤的行駛也讓自己愛車嚴重毀損。

對此，士林交通分隊分隊長呂昭霆，呼籲行車時應遵守道路上之號誌、標誌及標線，並注意車前狀況，以維護自身及其他用路人行車安全。