友人「吃大餐還常出國」　她嘆：沒錢更捨得花！全場力挺曝原因

▲原PO納悶直呼，沒錢的人比較捨得花。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有點不解他們消費習慣？」一名妹子直呼，好幾位友人沒存款，甚至有負債在身，他們卻捨得吃千元大餐，或是出國遊玩，讓原PO難以理解之外，並感嘆「沒錢的人比較捨得花！」文章引發討論，多數人都秒懂回「沒生小孩，為什麼不能大手大腳的花錢」、「買不起房，不負債就好，至少及時行樂買點快樂」。

一名女網友在Dcard表示，身邊一些朋友沒有儲蓄習慣，而且家裡又沒礦，但共通點都是「很捨得消費」，甚至還有負債。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO拿用餐為舉例，光吃一餐要破千元，他們總認為「錢再賺就有了」，不僅如此，他們沒錢卻能時常出國玩樂，讓原PO難以理解直呼「有點不解他們消費習慣？不知道大家有沒有這樣感覺...沒錢（的人）更捨得花？」

一票網友秒懂直呼，「因為已經躺平了」、「沒生小孩，為什麼不能大手大腳的花錢」、「不知道我這樣算是太過負面嗎...看到天災一夕之間毀掉好幾十年的努力，就會覺得及時行樂還是重要的」、「因為看不見未來，及時行樂吧」、「反正存了也買不起房」、「縮衣節食一輩子，大概賺一個雨遮而已，有看房子的會瞭解吧」、「我曾經鼓勵月光族朋友存錢，每個月照他存下來的金額給他1%利息...被他嫌太少無感」、「買不起房，不負債就好，至少及時行樂買點快樂」、「存緊急資金就好啊，準備一堆幹嘛？房子我又買不起，還不如好好吃飯，讓自己開心」。

也有人回應，「月光族不關我事，但不要到處借錢啊」、「捨得消費是一回事，有負債還這樣花是另一回事」、「自己買房後極簡生活了10年，現在想大手大腳花錢，反而出不了手，連一顆10元的小籠包都捨不得買，雖不想當守財奴，但就是下不了手」。