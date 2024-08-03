兄弟檔怪招偽造身分證+護照　通緝犯逃10年沒被抓...還出國82次

▲護照示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名丁姓男子因為哥哥遭通緝，竟拿著哥哥的大頭照，以自己的名字去申辦假的身分證和護照各2次，讓哥哥不但可以躲避查緝，還在這段時間內拚命出國，累計從2007到2016年間就爽爽出國82次，直到丁男哥哥第3次要去辦護照時才被發現。法院審理後，依違反護照條例等罪，判處哥哥徒刑2年，弟弟徒刑1年，全案還可上訴。

判決指出，丁男的哥哥2002年9月間，因為毒品案被台中地檢署通緝，為了幫哥哥躲避查緝，丁男在2003年2月拿了哥哥的大頭照，用自己的名字去辦了假的身分證後，再請旅行社人員以這張假的身分證去辦護照。

2009年9月中旬，因換發新版身份證，丁男又再度故計重施，幫哥哥申請到新的身分證，2012年10月初，又因護照到期，再度拿假身分證辦了第2本護照。

一直到2022年2月底，由於第2本護照再度將到期，這次丁男的哥哥自己前往行政院南部辦事處辦理申請，但這次被承辦人員發現有異，報請警方查出丁姓兄弟涉嫌共謀偽造護照等證件，查出丁男哥哥自2007年1月至2016年4月止，將近10年時間，出境次數多達82次，因此將兩人依違反護照條例等罪移送、起訴。

一審法院審理時，丁姓兄弟兩人才坦承犯行，法官判兩人分處徒刑2年和1年，得易科罰金。

檢方不服上訴，認為兄弟2人各觸犯82罪，實施犯行期間長達9年餘且出境多達82次，犯罪計劃周詳、手法細膩且惡劣，肆無忌憚進出國門如入無人之境，嚴重危害國安暨妨害我國護照管理、使用之正確性，而且兩人一開始否認犯罪，難認有何悔意，原審的量刑過輕。

高雄高分院考量兩人坦承犯行及犯罪動機、前科素行暨自述智識程度、家庭生活暨經濟狀況等一切情狀後，認為原審的刑度誠屬妥適，倘未逾越法律規定範圍或濫用其權限，因此駁回上訴，維持原判，全案可上訴。