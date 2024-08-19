到九族玩「水戰船」！4屁孩竟跳船慘翻覆落水　園方回應了

▲4名年輕男子搭乘「水戰船」設施時，不僅伸出腳和手到外面，最後還想跳船導致翻覆。（圖／翻攝自記者爆料網）

圖文／CTWANT

遊樂園設施雖然設計上注重安全，但仍有可能因各種原因發生意外。近日南投九族文化村就發生一起遊樂設施「翻船」事件，所幸並無人員傷亡。對此，園方也強調，每項設施的入口處都有張貼警示標語，提醒遊客遵守規範。

據了解，這起事件發生在昨（18）日下午，有十幾名年輕人到九族文化村園區遊玩，但當他們搭乘「水戰船」設施時，其中4名年輕男子不僅將手腳伸出船外，甚至試圖跳船，結果導致重心不穩，最終翻船落水，4人全身濕透地站在水道中。

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▲屁孩將船弄翻後，工作人員趕緊前來處理，設施也因此延誤半個小時後才再度開放。（圖／翻攝自記者爆料網）

這段影片被他們的同伴拍下來，並放在Threads上流傳，原PO表示，「但是還是要跟工作人員說聲抱歉，他們為了撿鞋子才這樣的」。影片曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「坐船而已怎麼變泛舟」、「別人的總是比較好玩」、「還以為是偷渡客」、「為什麼他們的比較好玩」、「有點太刺激了」、「第一次看到翻船，我一直以為下面有滑道」、「我好像看到飄走的鞋子還是拖鞋了」。

對此，九族文化村園方經理黃瑞奇表示，這4名男子疑似為了不與同行友人搭乘的船隻拉開距離，頻繁用手腳伸出船外，甚至跳船，最終才會導致重心失衡翻船，幸運的是，事件中並無人因此受傷。

園方也強調，每項設施的入口處都有張貼警示標語，提醒遊客遵守規範，並呼籲大家遵守安全規則，避免類似意外再次發生。

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