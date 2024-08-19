台中20歲男超市吃零食遭勸超不爽　竟狂噴店員辣椒水

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓男子昨（18）日凌晨於北區一家超市，多次違反店家規定在非飲食區食用買來的零食，經店員告知勸離，疑心生不滿，黃男又返回超市內，店員見狀上前關切，黃竟從懷中掏出辣椒水噴灑，導致店員眼睛刺痛、面部紅腫，送醫治療，警方偵訊後依社維法送辦。

▲黃男（黑衣者）掏出辣椒水朝店員面部噴灑。（圖／截取自黑色豪門企業）



台中市第二警分局18日凌晨2時許獲報，北區進化路一間超市發生顧客與店員衝突，警方到場調查，該超市設有顧客休憩飲食區，但黃男在消費期間，多次違反店家規範，在店內非飲食區吃買來的零食，店員湯姓男子發現後請黃離開現場，或至飲食區吃東西。

未料，黃男雖聽從離開現場，但1個小時後再度返回超市，湯男上前關切時，黃男突然掏出辣椒水朝湯男面部噴灑，導致湯男雙眼疼痛難耐、面部紅腫，另名蕭姓店員見狀立刻上前制止，並報警處理。

警方先協助將湯男送醫，所幸沒有大礙；警詢後雙方均不願提告，不過黃男朝湯男噴辣椒水部分，警方依違反社維法第87條加暴行於人送辦。

第二分局警分局長周俊銘提醒民眾，在面對消費糾紛時應保持冷靜，理性處理，切勿以暴力方式解決問題，以免觸犯法律並造成他人傷害，民眾如遇到糾紛，應立即向店家管理人員或警方尋求協助，避免衝突升級。

