南台灣動漫迷衝了！間諜家家酒、進擊的巨人　10大人氣IP周邊必收

▲南台灣動漫迷必衝！集結進擊的巨人、間諜家家酒等10大當紅人氣IP，在高雄車站打造「宅一番」動漫商品店。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

南台灣動漫迷必衝！集結進擊的巨人、間諜家家酒、排球少年、蠟筆小新、美少女戰士、伊藤潤二、卡娜赫拉等，10大當紅人氣IP，在高雄車站打造「宅一番」動漫商品店，還有「扭蛋專賣店」，並設有4大打卡點，即日起至9月15日更推出開幕全館9折優惠。

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▲▼「宅一番」動漫商品店集結個大人氣IP。（圖／業者提供）



宅一番打造4大打卡點，一進店就可以看到「蠟筆小新繽紛趣」，粉絲可以跟小新、小白、動感超人和康達姆機器人一起玩樂合影；接著走到「進擊的巨人調查兵團區」，看到6位主角排排站。還有「伊藤潤二驚選集」，光是富江坐在那裡，就讓人感到一股寒意；最後到「間諜家家酒佛傑一家大集合」合照。

▲▼集結10大當紅人氣IP，打造「宅一番」動漫商品店在在高雄車站登場。（圖／業者提供）

開幕期間即日起至9月15日，除了享全館9折優惠，單筆消費滿600元還可現場挑選一份滿額禮，旁邊更有集結近400口扭蛋的「扭蛋專賣店」，各種人氣IP吉伊卡哇、獵人、電鋸人、庫洛魔法使、寶可夢、史努比都有。

▲▼「扭蛋專賣店」各種人氣IP都有。（圖／業者提供）

周邊店也推出限量人氣福袋，像是萌萌療癒感的「助六福袋」，內有繽紛的筆記本、實用的手機座、冷飲杯、保溫保冷手提袋。「進擊的巨人福袋」內有蓬鬆飽滿的抱枕、吊飾組、簽名板色紙等。

《宅一番》

地點：高雄車站 (高雄市三民區建國二路320號 南側站體 B2)

營業時間：週一至週日 12:00-21:00

開幕優惠：即日起至9月15日全館9折

▲日本動漫《鬼滅之刃》快閃店，即日起至10月13日在「台中驛鐵道文化園區」鐵鹿大街A2展出。（示意圖／主辦提供）

除此之外，喜愛《鬼滅之刃》不可錯過「台中驛鐵道文化園區」鐵鹿大街A2《鬼滅之刃快閃店》，除了打造7大打卡點，包括鬼殺隊最強成員「九柱集合」拍個夠，還有「刀匠村大扭蛋」、「香奈乎擲硬幣」等遊戲，即日起至10月13日限時登場。

周邊方面，台中限定福袋有鬼殺隊肩背包、炭治郎&禰豆子磁鐵、四大主角門簾、質感包裝袋，十分豐富。而禰豆子化身「Q版抱枕」超萌，還有炭治郎、善逸、伊之助，共4個角色等抱回家，盲抽「炫彩徽章」推出九柱款式，讓粉絲試手氣。

居家必備鬼殺隊黑色毛毯，印有九柱日輪刀鍔圖樣，還有四大主角與各自形象物的藍色款。「環保冷飲杯」寫著惡鬼滅殺，以刀柄作為吸管的蓋子，殺氣十足。此外還有「室內造型香氛卡」、「掛軸」、「木杯墊」、「無框畫」等，讓粉絲荷包君準備失守。

《鬼滅之刃》快閃店

展覽日期：2024年8月2日～2024年10月13日

展覽地點：台中驛鐵道文化園區 鐵鹿大街A2

展覽地址：台中市中區台灣大道1段1號

時間：平日11:00~20:00、例假日10:30~20:30