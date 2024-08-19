演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

▲雜技演員高空走鋼索意外3秒摔落，趴地不動。（圖／翻攝微博）



記者許力方／綜合報導

吉林省東北虎園發生表演事故，有遊客目擊，景區內一名雜技演員在表演走鋼絲橋段時，從約6公尺高空的3秒墜落地面，當場一動也不動。其他目擊網友評論「安全繩沒掛住，人掉下來了，救護車快半小時才到。」事後園區發公告稱，19日起馬戲嘉年華表演暫停。

遊客拍下事發當時影片，演員手持平衡桿演出「高空走鋼絲」的雜技，在10公尺高的鋼絲上行走，但走了4秒左右，半途疑似因重心不穩摔落，3秒瞬間他的身體一度被安全繩攔截，但仍「頭上腳下」墜落地面，隨後倒地不起，沒想到解說的主持人竟還在旁說「不容易啊，台上一分鐘、台下十年功，在場的好朋友不要驚慌，沒有關係，讓我們去看一下，把演員帶下去。」

東北虎園18日下午隨即發布公告，19日起馬戲嘉年華表演暫停，暫停表演期間全票優惠10元人民幣（約台幣45元），半票優惠5元（約台幣22元）。

一名工作人員事後向媒體證實，當事演員目前住進加護病房治療，其他參演的3名演員中，有2人因嫌專業保險繩太粗，妨礙表演效果，私自將繩子偷換成自己捆的細繩，最後一名演員表演時不慎墜落，繩子拉力不夠斷裂。目前當局部門已經介入調查。

工作人員還爆料，園方已經給演員配備專業保險繩，然而充氣緩衝墊並沒有覆蓋全場地，而是放在對應高空表演的動作範圍內，當事演員沒有到達指定區域就開始表演，也已違反規定。