揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

▲左起黃珊珊、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲「政治獻金爭議」延燒，柯文哲18日宣布4點改革措施，要求時任競選總幹事黃珊珊，定期將查帳進度跟社會報告。對此，前台北市副市長李永萍表示，把黃珊珊留住，就是柯文哲政治算計的一環，把黃「架在火上烤」，直接面對風暴，等於是「留校察看」，如果處理不好，將失去不分區立委，柯文哲更看重黃珊珊的「律師專業」，處理未來民眾黨可能的司法麻煩。

李永萍於節目《周末大爆卦》表示，柯文哲早上宣布改革措施與黃珊珊派任善後小組，這一連串決策，實際都是為了止血，但慢了點。其實這4點改革措施，上週就該處理，柯文哲卻任由爭議混亂，直到現在試圖止血，雖然多少會有成效，但力道早已減弱，更不一定能找回失望的支持者，多少會有流失。

李永萍表示，但柯文哲作為政黨主席，必要的止血是很重要的責任，雖然這些措施未來不一定能完全達成，但還是認同他的處理。而柯文哲的靈敏之處，就是政治算計，現在把黃珊珊留住，要她處理善後小組，這就是算計的其中一環。

李永萍認為，這個做法做對黃珊珊其實很不好，被抓來必須每天開記者會，直接面對風暴，讓她無處可躲，一定要出來善後，等於是「留校察看」，代表著如果處理得好，就能安全過關，若處理得不好，那不分區立委就沒有了。

李永萍指出，柯文哲另一個盤算就是「黃珊珊的律師專業」，現在爭議已經燒到端木正，如果未來他轉當污點證人，民眾黨在司法上的麻煩要靠誰來處理？就要有強而有力的律師團，所以得緊抓著黃珊珊，

最後，李永萍強調，柯文哲決策就是要黃珊珊「留校察看」，被「架在火上烤」，所以黃珊珊逃避不了，不得不好好處理，所以黃珊珊必須知道目前處境並不妙，柯文哲的決策不是在維護她。

▼前台北市副市長李永萍。（圖／記者湯興漢攝）