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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

▲▼國民黨民眾黨政黨協商會議 會後記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫向柯文哲送暖。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入北市三大案爭議之際，又爆發參選總統的政治獻金「假帳門」。柯文哲「腹背受敵」，國民黨難以做壁上觀，黨務人士指出，「放眼未來的立院攻防、拆樑、甚至到2026、2028年選舉，實在沒有落井下石的本錢」；且藍綠都對白營將流失部分「小草」虎視眈眈，目前最需要的就是不觸怒這些年輕支持者，等民眾黨「自爆」，便能爭取小草成為「小藍」。

柯文哲火燒眉毛，若熬不過去，民眾黨注定從此轉衰，不僅無力續戰大位，支持者恐更將鳥獸散。問題在於，誰來接手柯文哲所代表的第三勢力？目前看來，國民黨主席朱立倫已經「蹽落去」，日前受訪時大白話表示，「2026需要更多合作」，祝福柯文哲安穩渡過此次危機，其嫡系子弟兵桃園市議員凌濤更主動發起「護柯文哲、打黃珊珊」策略，不斷追打黃珊珊是破壞藍白合戰犯，報藍白破局一箭之仇，更向柯粉招手，黨中央「護柯打珊」路線定調明確。

不過，黨內小雞卻選擇火力全開，台北市議員鍾小平日前到台北地檢署告發柯文哲夫婦等人，台北市議員游淑慧也猛攻京華城案，就連黨內中常委都看不下去，要求黨中央約束小雞們，據資深藍委透露，國民黨團內部群組也討論，現階段不宜落井下石，否則立法院下一會期還怎麼推法案？藍營人士無奈，「其實不管是朱立倫還是黨內，都清楚國民黨此次若挺下去，並不會討好到本有的支持者，反而會覺得國民黨沒志氣」，理解議員固然有其監督職責，但若慎思整個大局面，應能預判柯文哲、民眾黨一旦垮台，藍綠誰較能得利？

藍營人士指出，國民黨目前定調「送暖」，但也僅限於政治獻金，與其說是力挺，不如說是等待民眾黨「自爆」，藍營研判，政治獻金風暴雖然正在勢頭上，但最多僅是影響柯文哲形象，真正危機還是在市長任內的北士科、台智光、京華城案等三大案，其中又以京華城案進展最快，目前檢調已陸續約談前副市長彭振聲，還有都委會委員，而彭被限制出境出海，顯示內情不單純，目前看來情勢對柯最不利，不能排除檢調下一步就會約談柯。而一旦柯清廉人設崩解，年輕選票必然會有流失，小草若倒向青鳥，無論2026或2028大選，以藍營基本盤大幅萎縮的現實之下，重歸藍綠對決，對國民黨絕非有利。

若把時間拉近，9月立法院開議後，雖然藍委在立法院掌握相對多數席次，但若沒有民眾黨立委「站同邊」，未來藍營在委員會審案、法案表決或黨團協商的把握性就會降低；此外，10月13日將舉辦的基隆市長謝國樑罷免案投票戰局中，國民黨同樣也需要民眾黨支持者站出來投下反對罷免票，集結基隆市藍白選民共同反制的「拆樑行動」勝算才會高。

為何現階段選擇「護柯打珊」策略？黨務人士表示，就連民眾黨內部都已認為，假帳疑雲能否止血，關鍵在柯文哲能否決斷處理黃珊珊，甚至有人當面告訴柯要揮淚斬馬謖，國民黨順水推舟也是剛好，且藍營支持者普遍認為黃珊珊在「藍白合」協商過程中作梗，是無法下架民進黨的頭號戰犯，馬英九基金會執行長蕭旭岑也批，「這幾年重用黃珊珊，是柯文哲犯最大的政治錯誤」，黃珊珊成為藍白眾矢之的，假帳風波難辭其咎，藍營人士更直言，「鐵桿支持者對柯愛之深責之切，但黃珊珊對小草而言其實無足輕重，國民黨在不刺激小草的情況下，這策略很合理。」

國民黨雖在「藍白合」前提下不對柯文哲出惡語，卻也提不出有力論述召喚小草來歸，談及小草未來動向，國民黨人士坦言，即使柯爆出再多爭議，還是會有一群死忠的支持者，但仍會有一部分對柯文哲及民眾黨作為愈來愈懷疑的支持者，尤其是年輕族群將出現流動，「我們也知道年輕族群支持國民黨的可能性極低，要吸納有難度」，能做得只有等民眾黨「自爆」後吸納小草，爭取多少算多少。

「藍白合」本來就是不穩定的在野結盟，國民黨中央除了未雨綢繆應對，也預判一旦民眾黨底氣不再，反而更需要多跟國民黨互動，來支撐其政治命脈，「後民眾黨時期」已悄悄拉開序幕，政治版圖的重組牽動藍綠較勁，國民黨得找到反轉劣勢的施力點，才能在這一波重組過程中取得先機。
 

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