柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

▲柯赴台南創業論壇演講，期許青年勇於創業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台灣民眾黨主席柯文哲18日上午應邀出席民眾黨創新創業委員會在台南舉辦的「眾新雲集創業論壇」台南場演講，分享他對於創新創業的見解與未來展望。活動中柯文哲探討現今創新產業在台灣的發展趨勢，並強調年輕人在創業過程中應具備的關鍵能力。同時，民眾黨創新創業委員會主委蔡壁如在會中也以「單車創業人生」為題分享心得。

柯文哲在演講中提到，創新創業是推動社會進步的動力，台灣擁有豐富的人才與資源，只要有合適的政策支持與環境，年輕創業者將能夠在全球舞台上大放異彩。他也鼓勵在場的創業者勇敢追夢，不要害怕失敗，因為每一次的挫折，都是寶貴的學習經驗。

今活動吸引不少創業者、支持者前來聆聽演講，場外也有一群支持者手持自製標語寫著「心存善念，盡力而為」、「只要阿北不放棄，我們也不放棄」等字句，展現了台南支持者對柯文哲的支持與期待。演講結束後，柯文哲也與現場支持者拍照互動，感謝他們不辭辛勞前來支持，柯文哲表示，看到大家的熱情支持非常感動。

▲支持者手持自製標語寫著「心存善念，盡力而為」等。（圖／記者林東良翻攝）

民眾黨創新創業委員會表示，本次活動展現了台南創新創業的活力，也再次證明了柯文哲在台南的影響力，未來也會在推動創新創業及各項重要議題上努力，台灣民眾黨也會與民眾共同打造更美好的未來。