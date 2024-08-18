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社會 社會焦點 保障人權

毒駕男超速逆向撞機車亡！女騎士「沒打方向燈」遭判刑3月

▲▼汽車,駕駛,駕駛座,車輛,車子,方向盤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女騎士未打方向燈跨越雙黃線迴轉，與後方超速毒駕的黃男碰撞，導致黃男送醫不治，遭判刑3月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／南投報導

南投縣埔里鎮一名潘姓女騎士，去年5月7日晚間騎車返家途中，行經隆生路時未打方向燈，直接跨越雙黃線想迴車，不料後方毒駕的黃姓男子高速駛來，雙方閃避不及發生碰撞，黃男當場衝向路旁民宅，送醫搶救傷重不治。南投地院審理後，認為女騎士與黃男死亡結果有因果關係，依過失致死罪，判潘女有期徒刑3月，可上訴。

判決書指出，去年5月7日晚間9時許，黃男吸食海洛因及安非他命後開車上路，沿埔里鎮隆生路由北往南方向，以時速110公里嚴重超速行駛（該路段限速40公里），行經事發路段時，黃男疑似想超越繞過在前方騎乘機車的潘女，便跨越雙黃線逆向行駛，不料雙方卻因而發生碰撞。

黃男撞上潘女機車車尾後，連人帶車衝向路旁民宅，因撞擊力道猛烈，導致黃男胸腹壁鈍傷、血胸，送醫急救後仍因傷重死亡。

警方獲報到場處理時，潘女向員警自首坦承肇事，之後潘女向檢警說明事故過程，表示她家就在的行車紀錄器畫面的左邊，她當時為方便想直接跨過雙黃線回家，且未打方向燈，確認對向沒車便往左行駛，但馬上就發現後面有車子急速駛來，她立即往左閃躲，但仍閃避不及發生碰撞。

事後，檢方依過失致死罪起訴潘女，潘女則辯稱，黃男之所以死亡，是因他毒駕且嚴重超速等違規行為所導致，與她閃避行為間欠缺因果關係，因此就本案並無過失。

不過，南投地院審理認為，黃男雖然嚴重超速且逆向毒駕，但事故發生前仍能掌握前方其他人車來往狀況，未失相當控制力，若潘女有事先打左轉燈號，黃男便可提前確認潘女行車動向，避免車禍發生，因此認定潘女有過失責任，依過失致死罪判處有期徒刑3月，全案可上訴。

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