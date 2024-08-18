大貨車忘收吊臂　台中沙鹿朝順宮30年牌樓遭撞倒塌

▲大貨車駕駛忘記降下吊臂，損壞朝順宮牌樓。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區北勢國小附近，昨天（17日）朝順宮牌樓遭1輛忘記降下吊臂的大貨車碰撞，導致牌樓坍塌傾斜，警方指出，貨車駕駛載運貨物超過法定標準，將依法開罰3000元以上至1萬8000元以下罰鍰。當地里長說，朝順宮供奉媽祖，是當地信仰中心，牌樓也已建立約30年，目前事故現場尚未排除完畢，該路段道路封閉。

警方調查，昨日傍晚6時06分，沙鹿區南陽路與六路十七街口，張姓男子駕駛大貨車沿南陽路往鎮南路方向直行，至事故地點時，貨車吊桿未完全收起，導致吊桿勾到南洋路上的朝順宮牌樓，整起事故無人受傷，張男經測無酒精反應。

警方說，目前現場仍在排除狀況，基於安全考量，六路十七街至六路十八街之間實施道路封閉；另查張男大貨車裝載貨物超過高度，違反道交條例第29條，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，將依法告發。

▲警方說，目前現場仍在排除狀況，基於安全考量，六路十七街至六路十八街之間實施道路封閉。（圖／民眾提供）

六路里長陳永祥表示，朝順宮供奉媽祖，當地村民都會去拜拜，其牌樓已興建許久，約有30年歷史；記者詢問排摟倒塌，居民是否感到惋惜，陳永祥說，目前未聽到村民討論到這一塊。

此外，有民眾指出該牌樓疑是違建，據了解，相關單位目前已通知中市府都發局，若查證是違建，將依法拆除。