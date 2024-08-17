衛生局宣傳三大衛教政策　張麗善：守護健康善待生命

▲雲林縣衛生局健康宣導活動，透過闖關遊戲等節目宣導生命教育、傳染病防治、兒童發展篩檢及聯合評估服務三大衛生教育重點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局今（17）日舉辦「龍係為著你啦！全民健康UP」健康宣導活動，透過闖關遊戲等節目宣導生命教育、傳染病防治、兒童發展篩檢及聯合評估服務三大衛生教育重點；縣長張麗善表示，珍愛生命與維持健康必須建立正確衛教觀念，了解生命教育，就能勇敢並正確面對、處理生老病死課題。

雲林縣衛生局實踐聯合國全球永續發展目標SDG 3健康與福祉，今日於斗六市膨鼠公園透過闖關遊戲、醫療和健康講座，與有獎徵答，宣導113年度衛生教育主軸三大重點。後疫情時代許多傳染病因旅遊及人與人接觸增加，提高傳染流行風險，包括愛滋病、淋病、梅毒、M痘（Mpox）及結核病等，透過防治宣導，提高傳染病的防範意識。

縣長張麗善表示，兒童發展篩檢及聯合評估服務對孩子是非常重要，今年衛福部配合兒童預防保健時程，每位兒童增加六次發展遲緩篩檢，家長務必善加利用，及早發現並介入發展遲緩兒童，提供必要的醫療及支持服務，確保每個兒童都能健康成長。



張麗善強調，生命教育、健康促進與疾病醫療對每個人都非常重要，必須建立正確的觀念與知識，請大家能多聽聽醫師專業及各領域專家的經驗分享，打造健康人生。衛生局長曾春美表示，健康是大家的權利，同時也是大家的義務，希望民眾都能學習或了解正確的衛生保健知識，關心自己健康，關心家人朋友健康，生活在健康快樂的雲林。

▲雲林縣衛生局健康宣導活動，透過闖關遊戲等節目宣導生命教育、傳染病防治、兒童發展篩檢及聯合評估服務三大衛生教育重點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）