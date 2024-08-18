屏東地區首筆台灣黑熊影像紀錄　大武巡守族人小米祭獲表揚

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧臺鄉大武社區發展協會於去(112) 年12月29日在海拔800公尺的大武舊部落拍攝到臺灣黑熊，是林業及自然保育署屏東分署推動黑熊生態服務給付示範計畫以來，第一筆黑熊影像紀錄，林業保育署屏東分署在17日大武部落小米祭 Tangidrakakalane 年度收獲祭典，由分署長楊瑞芬親赴現場表揚，感謝部落為保育臺灣黑熊的付出，族人則把拿到獎金購買4隻黑豬與族人分享。

▲霧台鄉大武舊部落拍攝到臺灣黑熊 。（圖／林業保育署屏東分署提供）

▲林業及自然保育署屏東分署署長楊瑞芬致詞。

霧臺鄉大武社區發展協會是林業保育署屏東分署第一個輔導成立的臺灣黑熊巡守隊，自去年加入後持續執行黑熊棲地巡守工作，並架設自動照相機進行監測。

這次紀錄到的黑熊影像，不但是屏東地區首筆影像紀錄，還可看到臺灣黑熊在鏡頭前活力十足的搖頭晃腦打招呼，這是巡守隊族人守護黑熊的成果見證，不但有助於掌握黑熊活動範圍，更為後續保育工作提供寶貴的研究紀錄。

這次的表揚特選在部落族人共同慶祝大地恩賜與豐收的小米祭舉行，大武村長麥庸正表示，大武村在去年成立了全屏東縣第一個黑熊巡守隊，更成功拍攝到屏東地區第一筆臺灣黑熊影像紀錄，獲表揚的15位巡守隊員將用所獲得的獎金購買4隻黑豬奉獻給部落，和部落族人一同分享守護黑熊的榮耀及喜悅。

屏東分署分署長楊瑞芬表示，黑熊生態服務給付示範計畫，是公部門與族人共同攜手守護自然環境、保育生態資源，與山村部落成為協力推動友善黑熊的重要夥伴，共同以互信守護臺灣黑熊。在小米祭這樣的感恩慶典，與部落族人一同歡慶黑熊保育的成果，意義非凡，除了再次感謝族人為黑熊保育的付出，也期盼未來持續與部落一同維護山林資源。