北市調降幼兒園師生比至1:12　公立與非營利園所明年全面達標

▲北市公立和非營利幼兒園明年達成師生比1:12政策目標。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為提升幼教品質，教育部去年宣布全面調降幼兒園師生比，從1:15逐年調降至1:12。台北市教育局長湯志民指出，113學年度北市公立和非營利幼兒園的師生比，有逾9成達到1:13，預計明年114學年度，北市所有公共化幼兒園將全數達成師生比1:12的目標。

湯志民表示，為達到幼兒園師生比1:12的政策目標，曾評估採用增班或增置教保員等方式，後來發現直接在編班時降低學生數最快。113學年度師生比設定1:13為目標，公立幼兒園達成率96%、非營利幼兒園達成率92%，預計114學年度公立與非營利幼兒園將全數達成師生比1:12的目標。

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湯志民指出，師生比調降後，將大幅提高教學品質，學生使用的空間也會變大，讓幼教朝更精緻化教學發展。除了公立與非營利幼兒園明年可達標外，也鼓勵私立幼兒園配合政策方向。

此外，教育局也將擴增公共化教保服務量能，透過活化國中小學校餘裕空間、參建社會住宅、校舍改建等市有建物，進行公立及非營利幼兒園增班或新設，並依送托需求優先增設2歲專班，113學年度核定招生數共增加3至5歲12班共360人、2歲9班共144人。