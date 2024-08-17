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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狼師毛畯珅染指20女童　王婉諭籲放寬報導限制：別妨礙揭露加害者

▲▼台北市政府傳出有人受傷,北市府外觀,台北市政府外觀。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市府。（圖／記者黃彥傑攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市信義區「培諾米達幼兒園」在2023年爆出狼師案，幼兒園園長的兒子毛畯珅，前後對至少20名幼童進行性侵和猥褻，並拍攝超過600部侵犯幼童的影像，台北地院昨（17日）判處毛畯珅有期徒刑28年。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，媒體在報導相關案件時受到嚴格約束，雖是為保護兒童隱私，卻可能妨礙對加害者的揭露和警示，「衛福部不要推託，儘快提出修法版本」。

北市男子毛畯珅被指在母親開設的培諾米達幼兒園擔任教保員，卻涉染指多名幼童，一審判決今天出爐，毛畯珅性侵6童，台北地方法院認定毛嫌涉犯219罪，合併判刑28年。期間因北市府行政疏失，導致兇手遭家長檢舉後仍可持續犯案，市府昨也公布懲處，教育局時任業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人也各處以相應的小過、申誡等處分；社會局家防中心也因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡一次。

王婉諭呼籲，《兒少法》在保護兒少案件隱私的同時，必須兼顧潛在受害者的示警與知情權。她指出，對於托嬰中心、幼兒園等機構，應適度放寬對媒體報導的限制，希望衛福部不要推託，儘快提出修法版本，以全面保障兒少的安全和權益。

王婉諭提到，面對制度的缺失、人為的懈怠以及人性中日益高漲的慾望，我們沒有速效藥可用，唯有持續關注和不斷發聲，才能真正減少受害孩子的數量，哪怕只是一個。

王婉諭指出，雖然法律能對犯罪者進行處置，但對受傷的童年之心卻難以完全治癒。仍有許多未被揭露的案件和不敢發聲的兒童與少年需要我們的支持。她希望每一個人都能多花些心力，攜手為更多孩子帶來光明和希望。

對相關修法建議，衛福部昨指出，雖然幼兒園歸教育部管，但為預防發生於安親班等場域兒少性侵案事件，兒少法修法時，將一併討論是否納入成立認定委員會。
 

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