幼兒園「新學期偷漲月費」沒告知！家長爆哀怨：含淚繳錢

▲一名家長日前在Facebook社團「靠北幼稚園」中發文抱怨，指出自己小孩就讀的私立幼兒園，新學期偷漲價，完全沒有通知家長。（示意圖／Unsplash）

文／CTWANT

現今社會上大多夫妻都是雙薪家庭，因此在小孩還很小時，通常就會被送到幼兒園上學。不過一名家長日前在網路上發文抱怨，表示小孩子就讀的私立幼兒園，竟在新學期開始時偷偷漲價，且完全沒有告知家長，讓他相當無奈，直呼「感覺真的很差」。

一名家長日前在Facebook社團「靠北幼稚園」中發文，指出他的小孩在台北市南港的某間私立幼兒園上課。但新學期開始後，幼兒園竟偷偷將月費調漲，且完全沒有通知家長，就直接將調漲的月費寫在學費袋上。

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原PO表示，起初許多家長沒有注意到，是後來有幾位家長發現後詢問，這件事才傳開來。原PO透露，因為是新學期開始，所以沒有前幾個月的紀錄，後續問了校方後，校方也只回應「對，因為物價上漲所以有調漲。」

對此原PO相當無奈，坦言學校要調漲，但家長也只能含淚乖乖繼續繳錢「但是沒有事先公告，感覺真的很差」。

貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「不知道是不是跟我女兒同間學校，我們也是說漲就漲完全沒通知，一個月漲800塊。原來這樣不只觀感不好，還不符合程序」、「幼兒園不能直接漲價，必須開會經過主管機關核備！帶著學費單，去找教育處」、「我印象中記得，政府有要求幼兒園漲價的話，必須貼教育處同意審核漲價後金額在公告區，才可以跟家長收取漲價後金額？否則沒公告沒憑沒據的話，可能只能按照舊金額進行收費？」「據我所知，園方學費漲價要經政府核准才能漲」。

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