分享懷孕喜訊！親戚卻酸「世道這麼苦」幹嘛生　她傻眼：干你屁事

▲原PO分享懷孕喜訊，親戚卻狂酸。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「現在是怎樣？想生小孩還要經過別人同意？」近日有網友發文表示，日前她和娘家、婆家分享懷孕喜悅，雙方父母都非常開心，然而其他親戚甚至同事卻酸了一堆話，讓她覺得很不開心，「到底干你們屁事？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她之前和娘家、婆家分享了懷孕的喜訊，然而，「只有雙方父母感到開心，平常沒什麼聯絡的7大姑、8大姨，表姊同事全都跳出來了」。

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親友問原PO，「你有辦法保證給他最好的生活嗎？如果沒辦法幹嘛生？」接著，親戚又感嘆「現在世道這麼苦」，為何要讓孩子來到這個世界吃苦？還有親戚說，不要抱著養兒防老的念頭，「自己過最自在」。

也有親戚責問原PO，公婆是否有說要給多少錢？如果沒有200萬元，乾脆不要生了，或是生下來就從母姓，不要白白幫公婆生孫子。種種言論，讓原PO越聽越火大，「到底干你們屁事？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一個一個懟回去，然後封鎖」、「其實可以把那些刪好友或封鎖，這種社群的軟體，最低的限度就只有加父母跟親兄弟姐妹，其餘的一律不會加的」、「他們住海邊」、「別管別人，他們又沒有要幫忙養還廢話一堆」、「一句話：我生小孩干你屁事」。