全力打擊零元購！加州州長簽署「史上最重要立法」　嚴打搶劫盜竊

▲加州州長紐松簽署新法，打擊州內「零元購」猖狂的不良現象。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

近年來，美國被稱為「零元購」（zero-dollar shopping）的商店盜竊案頻繁發生，其中屬加州的情況最為嚴重。為了打擊犯罪，加州州長紐松（Gavin Newsom）16日簽署了10項由2黨共同推動的一攬子法案，致力於打擊砸毀櫥窗犯罪、零售盜竊與財產犯罪等問題。

據CBS等美媒報導，紐松表示，新法可說是「加州史上解決財產犯罪最重要的立法」，它超越了政治分歧，獲得立法機構和零售業領袖的廣泛支持，「我們在這方面當然還有更多的工作要做，這只是個開始，而不是結束，但這是集體努力的明顯進步。」

新法通過後，當局將被允許對多次犯下毒品和盜竊罪的慣犯提出重罪指控，檢方也可以將多個郡的犯罪案件收集到一起提告，以增加對嫌犯的量刑。此外，法案也加強了打擊貨櫃竊盜的努力，不再要求檢方證明有人闖入上鎖車輛才能對盜車賊定罪，使得起訴汽車竊盜變得更容易。

紐松政府還斥資2.67億美元（約新台幣86億元），幫助數十個地方執法機構加強巡邏、購買監視設備並起訴更多罪犯，而財產犯罪特別工作組將永久存在，以持續打擊此類犯罪，加州公路巡邏隊也會與鐵路警察合作，竭力打擊貨物盜竊行為。

與此同時，法案要求eBay、Nextdoor等市場開始收集大批量賣家的銀行帳戶和稅務識別號碼，使起訴在線上平台上出售贓物的有組織零售盜竊團夥變得更加容易。警方也可以在沒有目擊犯罪行為的情況下逮捕涉嫌零售竊盜的人。根據其中一項法案，零售商還可以獲得針對被定罪的商店扒手的限制令。