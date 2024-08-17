美國名校史丹佛大學「奧運摘12金」　總獎牌39面只輸7國

▲美國華裔泳將簡愛來自史丹佛大學。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國在今年巴黎奧運奪得的總獎牌居全球第一，總計拿下126面獎牌，包括40面金牌、44面銀牌與42面銅牌。值得注意的是，其中39面獎牌是由名校史丹佛大學（Stanford University）一舉奪下，不但是全美贏得最多獎牌的大學，甚至還能名列全球第8，只輸給7個國家。

每日郵報報導，史丹佛大學位在加州，校內大學生7841人、研究生9688人，在巴黎奧運期間有59名選手參賽，包括在校生與畢業校友，最終成功摘下39面獎牌，包括12金、14銀、13銅，這是其他美國學校的2倍多，獎牌數超越德國、荷蘭、南韓、加拿大等體育強國。

打開本屆巴黎奧運排行榜，若以總獎牌數來排名，排在史丹佛大學前面的國家，除了美國（126面），接著依序是中國（91面）、英國（65面）、法國（64面）、澳洲（53面）、日本（45面）與義大利（40面）。

▲美國泳將雷德基取得游泳女子800公尺自由式金牌4連霸。（圖／路透）

史丹佛大學這次取得的摘金佳績，有很大程度要歸功於游泳項目的「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky，游泳女子800公尺自由式金牌4連霸）、華裔女將簡愛（Torri Huske，女子100公尺蝶式金牌）等人。另外，該校在田徑、擊劍、籃球、足球、排球、水球、跳水等項目也都名列前茅。

除了史丹佛大學，美國其他學校也獲得亮眼佳績，哈佛大學拿下13面獎牌刷新該校128年新紀錄，其中田徑好手湯瑪絲（Gabby Thomas）在女子200公尺決賽以21秒83摘金。