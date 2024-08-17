　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國名校史丹佛大學「奧運摘12金」　總獎牌39面只輸7國

▲▼ 美國華裔泳將簡愛（Torri Huske）。（圖／路透）

▲美國華裔泳將簡愛來自史丹佛大學。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國在今年巴黎奧運奪得的總獎牌居全球第一，總計拿下126面獎牌，包括40面金牌、44面銀牌與42面銅牌。值得注意的是，其中39面獎牌是由名校史丹佛大學（Stanford University）一舉奪下，不但是全美贏得最多獎牌的大學，甚至還能名列全球第8，只輸給7個國家。

每日郵報報導，史丹佛大學位在加州，校內大學生7841人、研究生9688人，在巴黎奧運期間有59名選手參賽，包括在校生與畢業校友，最終成功摘下39面獎牌，包括12金、14銀、13銅，這是其他美國學校的2倍多，獎牌數超越德國、荷蘭、南韓、加拿大等體育強國。

打開本屆巴黎奧運排行榜，若以總獎牌數來排名，排在史丹佛大學前面的國家，除了美國（126面），接著依序是中國（91面）、英國（65面）、法國（64面）、澳洲（53面）、日本（45面）與義大利（40面）。

▲▼ 美國泳將「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）。（圖／路透）

▲美國泳將雷德基取得游泳女子800公尺自由式金牌4連霸。（圖／路透）

史丹佛大學這次取得的摘金佳績，有很大程度要歸功於游泳項目的「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky，游泳女子800公尺自由式金牌4連霸）、華裔女將簡愛（Torri Huske，女子100公尺蝶式金牌）等人。另外，該校在田徑、擊劍、籃球、足球、排球、水球、跳水等項目也都名列前茅。

除了史丹佛大學，美國其他學校也獲得亮眼佳績，哈佛大學拿下13面獎牌刷新該校128年新紀錄，其中田徑好手湯瑪絲（Gabby Thomas）在女子200公尺決賽以21秒83摘金。

ET快訊
「梁王」教練談敗給麟洋配　網聽原因笑翻：果然是你教的
航母「明斯克號」在江蘇起火！烈焰照亮港口夜空
快訊／3刀砍死「矮子賢」　叔姪嘆後悔：讓家族蒙羞
蔡瑞雪趴床「倒出超兇上圍」！震撼2.5萬人
李四川曬師傅爬大巨蛋頂抓漏照　喊：演唱會不遠了
超哥高調曬大疊鈔票「1手握不住」！　遭酸啃爸爸怒了
首座「台版侏儸紀公園」　突宣布月底熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國王室公布「特赦名單」慶泰王72歲誕辰　前總理戴克辛獲特赦

印度實習女醫遭性侵遇害　醫師「全國罷工」提5訴求保障安全

美國名校史丹佛大學「奧運摘12金」　總獎牌39面只輸7國

錢包不見了！首爾新林洞KTV女員工遭砍死　警逮捕中國籍女兇嫌

愛妻被海嘯捲走！癡情男苦尋13年不放棄　下海600次找遺體

全力打擊零元購！加州州長簽署「史上最重要立法」　嚴打搶劫盜竊

日相岸田9月擬訪美出席聯合國大會　會晤拜登

日本赤石岳登山事故！2男相繼「失足墜崖」頭破血流

日本日立工廠傳火警！灰色濃煙沖天　出動5消防車灌救

北海道新千歲機場大亂！管制區剪刀遺失　旅客重新安檢、航班延誤

許光漢《無路可走》微笑殺手登場　邪笑撂英文全網暴動：被帥死！

「鴨頭」民代妻陪相驗5hrs淚未停 　8歲兒不知父已逝...槍手遭聲押

嗆孫安佐「打一場你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

07:35規模6.3地震瞬間曝　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃

南州傳奇「鴨頭」慘淪槍下魂　地方人士嘆：沒人幫喬事了

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺 妻赴殯儀館！大批白衣人護駕

王齊麟「私生活」狂被挖...經紀人無奈回應　陳詩媛再道歉「關閉帳號」：尊重所有看法

雨會越來越大「下周2天雨最猛」　豪雨熱區出爐

向佐「學舞跟不上」突失蹤：沒我會更好　Akira自責落淚...Miyavi氣喊「不該這樣」

消防員急流救援訓練！　跳進大漩渦如「巨大洗衣機」

泰國王室公布「特赦名單」慶泰王72歲誕辰　前總理戴克辛獲特赦

印度實習女醫遭性侵遇害　醫師「全國罷工」提5訴求保障安全

美國名校史丹佛大學「奧運摘12金」　總獎牌39面只輸7國

錢包不見了！首爾新林洞KTV女員工遭砍死　警逮捕中國籍女兇嫌

愛妻被海嘯捲走！癡情男苦尋13年不放棄　下海600次找遺體

全力打擊零元購！加州州長簽署「史上最重要立法」　嚴打搶劫盜竊

日相岸田9月擬訪美出席聯合國大會　會晤拜登

日本赤石岳登山事故！2男相繼「失足墜崖」頭破血流

日本日立工廠傳火警！灰色濃煙沖天　出動5消防車灌救

北海道新千歲機場大亂！管制區剪刀遺失　旅客重新安檢、航班延誤

賴清德競辦發言人沒支薪？　黃揚明曝：因為戴瑋姍領的是市議員薪水

台北東湖買這盒羊肉炒飯75元！大票驚超便宜　在地人也推爆

彰化民宅拜拜燒金紙「灰燼引大火」　一家4口躲屋頂驚險獲救

3天不見保育員爸爸！　冠豪豬小芋頭撒嬌玩「火車過山洞」

晚餐點「滷肉飯套餐150元」一上桌傻眼了！網喊合理：80元是租金

温昇豪新戲找「韓劇男神」演男二！　證實10月開拍…李進良軋一角

衛生局宣傳三大衛教政策　張麗善：守護健康善待生命

沒依據就是維持原判　餅總：裁判責任要更大

上週才來台...河北彩伽無預警曬絕美婚紗照！　宣布「9月來台辦婚禮」

無辣不歡！阿緯新餐廳重新詮釋經典湖南菜　「炒湘湘」10大必吃推薦

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

國際熱門新聞

兒打掃家裡驚見腐屍　竟是失蹤10年的媽媽

蟒蛇吃女「吞到肩膀」吐出　家人尋屍淚崩

美女議員穿MAGA高叉泳裝　14秒影片吸700萬觀看

26歲遊客性侵母牛　遭牛角狂頂悲劇了

新宿百貨「簡體字公告」惹怒中國人！

多國航空減班、停飛中國！乘客爽獲免費升等

日媒：柯文哲推翻兩黨政治的挑戰已結束

克莉芙正妹造型　仙氣女裝驚豔網友

庫斯克關鍵大橋被炸　俄軍恐面臨補給危機

克莉芙、林郁婷都是「順性別女性」

M痘恐讓全國性封鎖再現？專家曝封城機率

北海道新千歲機場大亂！　原因曝光

烏軍奇襲挺進俄國　美前官員：台可效法

女護士下班人間蒸發　竟是遭性侵亡

更多熱門

相關新聞

全力打擊零元購！加州簽新法打搶劫盜竊

全力打擊零元購！加州簽新法打搶劫盜竊

近年來，美國被稱為「零元購」（zero-dollar shopping）的商店盜竊案頻繁發生，其中屬加州的情況最為嚴重。為了打擊犯罪，加州州長紐松（Gavin Newsom）16日簽署了10項由2黨共同推動的一攬子法案，致力於打擊砸毀櫥窗犯罪、零售盜竊與財產犯罪等問題。

李洋盼能在年終賽完全引退！

李洋盼能在年終賽完全引退！

沒參加到總統接見李洋直呼可惜

沒參加到總統接見李洋直呼可惜

BWF評麟洋金牌戰「史上最偉大」

BWF評麟洋金牌戰「史上最偉大」

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

關鍵字：

史丹佛大學2024奧運巴黎奧運北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

兒打掃家裡驚見腐屍　竟是失蹤10年的媽媽

墾丁觀光業雪崩！房產專家嘆：自挖墳墓跳下去

雜貨店細肩帶闆娘封奶了！拍片哭訴遭暴打

手搖飲鬼月聯名被客訴　老闆道歉

全台「極凶宅」現況搜查　沙鹿這間連抓6交替「從此塵封」

蟒蛇吃女「吞到肩膀」吐出　家人尋屍淚崩

張根碩證實罹甲狀腺癌！「緊急停工動手術」

他查蔡英文申報　抓到「買超多1飲品」笑翻

男友私藏10幾個砲友！《星光》女星崩潰驗性病

嫌公廁髒「她半蹲尿尿」慘住院14天！醫曝原因搖頭

面交男車手8次每次都合照　台中婦人用意曝光

狗仔好糗！爆了全網皆知的料　男星本人早認愛

死侍老婆人設翻車！懷孕嘲諷「不孕女記者小腹隆起」

新北工地超大鐵柱突脫落！工人壓成「V字型」慘死

好運大爆發！愛情事業雙豐收TOP3星座

更多

最夯影音

更多

許光漢《無路可走》微笑殺手登場　邪笑撂英文全網暴動：被帥死！

「鴨頭」民代妻陪相驗5hrs淚未停 　8歲兒不知父已逝...槍手遭聲押

嗆孫安佐「打一場你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

07:35規模6.3地震瞬間曝　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃

南州傳奇「鴨頭」慘淪槍下魂　地方人士嘆：沒人幫喬事了

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面