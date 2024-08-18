川普遇襲調查報告：當地特警「擊中槍手武器」　成功阻止更大傷亡

▲美國前總統川普上月13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨參選人、前總統川普上月在賓州造勢活動上，遭槍手開槍擊中右耳，更造成現場1名參與者死亡。根據國會最新報告顯示，當時槍手共開了8槍，而現場第9槍則是當地特警發射，成功擊中了槍手的武器，阻止他繼續發動攻擊，後續槍手又站起時，就立刻遭聯邦狙擊手擊斃。

根據《衛報》報導，路易斯安那州共和黨籍眾議員希金斯（Clay Higgins）在國會發表針對川普上月在賓州巴特勒市（Butler）遭槍擊的臨時報告，目前的調查結果顯示，20歲的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）總共在屋頂上開了8槍，第1槍打中川普的右耳，也造成多位民眾受傷，還有一名參與活動的義消死亡。

報告指出，現場第9槍是巴特勒市特警朝克魯克斯擊發的，成功打中其武器，他的臉部、頸部和右肩，阻止其繼續朝人群開槍，「幾乎可以肯定，子彈損壞了襲擊者的突擊步槍，讓他無法在射擊。」

希金斯表示，當時開槍的特警發現克魯克斯在屋頂上移動時，立刻離開指定崗位朝對方開槍，幾乎是讓自己暴露於射擊範圍內。克魯克斯倒地後不久又跳了起來，而就在同一時間，特勤局的狙擊手開了第10槍，直接打中克魯克斯的頭部，一槍將其擊斃。