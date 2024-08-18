韓國「熱帶夜」延續　各地海域超過百萬隻魚被熱死

▲南韓連續出現27次氣溫超過25度的「熱帶夜」，圖為釜山廣安里海水域場。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

韓國首爾的「熱帶夜」最長紀錄持續刷新，各地海域也罕見同時出現多種天災現象，專家指出，可能對養殖漁業造成更大衝擊。

截至16日晚間為止，首爾已連續出現27個氣溫高於攝氏25度的「熱帶夜」，釜山連續23天，持續刷新史上最長紀錄。仁川市則已連續25個熱帶夜，差一天就平史上最長紀錄。

韓國最南端的濟州島已連續33天出現熱帶夜，與史上第3長紀錄的2023年、2012年持平，濟州島熱帶夜持續天數最長紀錄為2013年的44天。

在異常極端高溫下，韓國各地海域也出現多起異常災害。韓國國立水產科學院今天表示，國內目前有多處海域同時發生海水暖化、水母大量繁殖、赤潮、異常冷水團及水體缺氧等天災現象。

以15日測量紀錄為準，西海咸平灣水溫來到31度最高、西海沿岸也有30度高溫。南海、東海沿岸及濟州島沿岸水溫同樣在30度上下，大約都比往年平均水溫高2到3度。

海水暖化加上中國集中豪雨，導致水母量達2015年來新高；水體缺氧則是睽違6年在韓國海域觀測到。水產科學院表示，雖然還需要進一步觀察，但目前研判國內海域連續出現那麼多異常天災，應該都是受氣候變遷影響，可能對養殖漁業造成相當大衝擊。

據韓國行政安全部統計，今年6月11日至8月16日為止，養殖漁場暴斃的石斑及比目魚等累計達127.8萬隻；家禽、家畜也有90多萬隻熱死。