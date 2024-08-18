　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國「熱帶夜」延續　各地海域超過百萬隻魚被熱死

▲▼南韓連續出現27次氣溫超過25度的「熱帶夜」，圖為釜山廣安里海水域場。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓連續出現27次氣溫超過25度的「熱帶夜」，圖為釜山廣安里海水域場。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

韓國首爾的「熱帶夜」最長紀錄持續刷新，各地海域也罕見同時出現多種天災現象，專家指出，可能對養殖漁業造成更大衝擊。

截至16日晚間為止，首爾已連續出現27個氣溫高於攝氏25度的「熱帶夜」，釜山連續23天，持續刷新史上最長紀錄。仁川市則已連續25個熱帶夜，差一天就平史上最長紀錄。

韓國最南端的濟州島已連續33天出現熱帶夜，與史上第3長紀錄的2023年、2012年持平，濟州島熱帶夜持續天數最長紀錄為2013年的44天。

在異常極端高溫下，韓國各地海域也出現多起異常災害。韓國國立水產科學院今天表示，國內目前有多處海域同時發生海水暖化、水母大量繁殖、赤潮、異常冷水團及水體缺氧等天災現象。

以15日測量紀錄為準，西海咸平灣水溫來到31度最高、西海沿岸也有30度高溫。南海、東海沿岸及濟州島沿岸水溫同樣在30度上下，大約都比往年平均水溫高2到3度。

海水暖化加上中國集中豪雨，導致水母量達2015年來新高；水體缺氧則是睽違6年在韓國海域觀測到。水產科學院表示，雖然還需要進一步觀察，但目前研判國內海域連續出現那麼多異常天災，應該都是受氣候變遷影響，可能對養殖漁業造成相當大衝擊。

據韓國行政安全部統計，今年6月11日至8月16日為止，養殖漁場暴斃的石斑及比目魚等累計達127.8萬隻；家禽、家畜也有90多萬隻熱死。

ET快訊
日本藥妝「驚見^^符號」　妹子超不解！真相長知識了
快訊／U15中華隊2連勝！　6比1擊退委內瑞拉
《親愛的奶奶》張岫雲過世！享嵩壽101歲　李千娜、瞿友寧慟告
曾力勸柯文哲改進2大問題！　呱吉：否則沒資格挑戰總統大位
20台BMW、日系名駒全燒毀！　台中重機店損失千萬
三重大火！屋內堆滿資收物　男燒成焦屍
峮峮開場舞「倒出隊伍」　被拍出糗一幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普遇襲調查報告：當地特警「擊中槍手武器」　成功阻止更大傷亡

日本自民黨總裁選舉競爭激烈　超過10人有意參選

俄堪察加半島7.0地震後「火山大噴發」　火山灰猛噴直衝8公里高空

韓國「熱帶夜」延續　各地海域超過百萬隻魚被熱死

日本大分縣旅館「458人上吐下瀉」　泉水驗出諾羅病毒！

川普白宮過渡團隊成形！　富婆金主、兒子主導內閣人事

以色列襲加薩中部、黎巴嫩釀27死！　再殺約旦河西岸2哈瑪斯成員

宏都拉斯前副總統：若2025年當選總統「將與台灣復交」

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

英「索麥塞宮」火勢控制！　梵谷、莫內名作未受波及

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

王齊麟「李洋屁股VS女友屁股」秒選他　肉麻喊：他是心肝寶貝

消防員急流救援訓練！　跳進大漩渦如「巨大洗衣機」

俄庫斯克「關鍵大橋」遭炸　俄軍恐面臨補給危機

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

張根碩證實「罹患甲狀腺癌」！　術後全身動不了：真的很害怕

地震先別開門！天心韓籍尪曝原因　李銘順曾遇小震：覺得是鬧鬼

夫妻玩高空彈跳椅　飛官尪淡定看妻慘叫

川普遇襲調查報告：當地特警「擊中槍手武器」　成功阻止更大傷亡

日本自民黨總裁選舉競爭激烈　超過10人有意參選

俄堪察加半島7.0地震後「火山大噴發」　火山灰猛噴直衝8公里高空

韓國「熱帶夜」延續　各地海域超過百萬隻魚被熱死

日本大分縣旅館「458人上吐下瀉」　泉水驗出諾羅病毒！

川普白宮過渡團隊成形！　富婆金主、兒子主導內閣人事

以色列襲加薩中部、黎巴嫩釀27死！　再殺約旦河西岸2哈瑪斯成員

宏都拉斯前副總統：若2025年當選總統「將與台灣復交」

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

英「索麥塞宮」火勢控制！　梵谷、莫內名作未受波及

川普遇襲調查報告：當地特警「擊中槍手武器」　成功阻止更大傷亡

上夜班存月子中心的錢！妻吵著拍孕婦寫真「不拍就離婚」　他為難

日本自民黨總裁選舉競爭激烈　超過10人有意參選

中元節晚上「10個地方」千萬別去！命理師警告：3類人別碰供桌

普渡「觸犯一件事」秒夢到一連軍隊敲門！她半夜嚇醒：被害死了

全球第二大挺烏克蘭！德國已給80億歐元　明年擬砍半

《航海王》薩波換聲優正式登場！網讚聲音零違和…笑認：是白龍啊

民眾黨像裝了葉克膜邁向死亡　黃揚明預言內鬥：開始把同志當敵人

血庫嚴重缺血！威震前董座吳明達辦捐血活動　民眾挽袖貢獻愛心

民眾舉報「測風塔」蒐集情資　陸國安部：及時阻止敏感數據信息外洩

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

妻被海嘯捲走！癡情男13年下海600次找遺體

俄羅斯堪察加半島外海強烈地震　規模達7.2

兒打掃家裡驚見腐屍　竟是失蹤10年的媽媽

被嫌「腳臭」氣炸！惱羞男朝老爸臉部開槍

宏都拉斯前副總統：若明年當選將與台灣復交

墨西哥男受困釣魚台！稱想划船到台灣

蟒蛇吃女「吞到肩膀」吐出　家人尋屍淚崩

倫敦歷史文化景點索麥塞宮大火

中國「禁日水產品進口」　卻在日本東北海域積極捕魚

拜登樂觀加薩停火　哈瑪斯：這是錯覺

多國航空減班、停飛中國！乘客爽獲免費升等

商人一家18口喪命！　以色列稱空襲加薩「恐怖分子設施」

狂！美名校摘12金　總獎牌只輸7國

更多熱門

相關新聞

只因錢包不見！中國籍女砍死首爾KTV女員工

只因錢包不見！中國籍女砍死首爾KTV女員工

南韓首爾市冠岳區新林洞再度爆發殺人事件！一名30多歲的中國籍女性前往某地下室KTV，和年約20多歲、在KTV擔任員工的女性朋友見面，然而過程中她卻遺失錢包，豈料她懷疑是對方偷走自己的錢包，和對方起口角衝突，隔天竟然就持刀砍殺對方，鮮血灑滿走廊。

妻被海嘯捲走！癡情男13年下海600次找遺體

妻被海嘯捲走！癡情男13年下海600次找遺體

岸田9月擬訪美出席聯合國大會　會晤拜登

岸田9月擬訪美出席聯合國大會　會晤拜登

日本赤石岳登山事故！2男「失足墜崖」

日本赤石岳登山事故！2男「失足墜崖」

日立工廠傳火警！濃煙沖天派5消防車灌救

日立工廠傳火警！濃煙沖天派5消防車灌救

關鍵字：

日韓要聞熱帶夜南韓

讀者迴響

熱門新聞

新北女KTV唱歌遭性侵！包廂內絕望掙扎

墾丁何時開始下坡　過來人曝最後稻草

「梁王」教練談敗給麟洋配　網一聽笑翻

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

補財庫趁這天！命理師揭中元改運秘招

超多男性一戴套就軟！泌尿醫曝3原因

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

江蘇女趴馬路上曬背遭撞　她：以為車子會看到我

Lisa夏威夷約會又被目擊！　「菜單入鏡」網全歪樓

面交男車手8次每次都合照　台中婦人用意曝光

豪雨轟南部「周日晚到下周二最猛烈」　強碰年度大潮防淹水

全台下2天！　「雨最大」地區曝

妻被海嘯捲走！癡情男13年下海600次找遺體

超商微波爐「隱藏功能」曝光！萬人驚了

愛宅在家小心！4習慣「正默默傷害大腦」　醫示警了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

王齊麟「李洋屁股VS女友屁股」秒選他　肉麻喊：他是心肝寶貝

消防員急流救援訓練！　跳進大漩渦如「巨大洗衣機」

俄庫斯克「關鍵大橋」遭炸　俄軍恐面臨補給危機

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面