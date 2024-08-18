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推動「北北基第一客庄」　里長王金生風災罹難留重擔

新北市三峽區五寮里長王金生在勘災時跌落邊坡遭挖土機重壓罹難。（圖／新北消防局提供）

▲新北市三峽區五寮里長王金生在勘災時跌落邊坡遭挖土機重壓罹難。（圖／新北消防局提供）

圖文／CTWANT

凱米颱風7月底來襲重創台灣，新北市三峽區五寮里長王金生在勘災時，不幸跌落邊坡遭挖土機重壓罹難，而五寮里是「北北基第一客庄」，超過6成里民是客家人，王金生更肩負重任，積極推動客庄創生、客語傳承及青年返鄉，其驟然離世也讓五寮里頓失精神支柱，當地里民無限悲慟，也盼下一位里長能協助里民繼續進步。

據了解，五寮里現為北部少數保有傳統文化的客家聚落，日治時期因焗腦（提煉樟腦）及種茶事業來到三峽，現居里民有6成以上都為客家人，客人比例相較雙北其他地區高上許多，在原住民與閩南人包圍下還能保有如此高純度的客家元素，凸顯出客庄的珍貴。

中央大學客家學院教授王保鍵將五寮里譽為「北北基第一客庄」，也因其環境特殊性，認為該里是「客家孤島」，客委會及新北市客家事務局在2020年投入資源進行地方創生及客家文化傳承，在王金生的幫助下協同駐地工作站，媒合里民、公家單位及地方文化館推出各項客家活動來落實「五寮客庄創生計畫」。

王金生（左1）任里長十多年來為五寮里盡心盡力，曾獲特優里長殊榮。（圖／劉耿豪翻攝）

▲王金生（左1）任里長十多年來為五寮里盡心盡力，曾獲特優里長殊榮。（圖／CTWANT提供）

新北市2021年注入資源活化五寮里客家產業，王金生在其中扮演重要推手，找來當地耆老分享當地人文歷史，了解先人拓墾的經過及當地宗教信仰，並推出食農教育、採筍農遊等體驗活動，讓民眾能客家文化有更深的認識。

客語傳承外，王金生也努力讓當地民眾「留下來」，他在當地種植綠竹筍，因鮮甜脆口的特色獲得「梨仔筍」美名，綠竹筍不僅成為五寮里特產，當地還推出採筍與食農教育，吸引遊客們趨之若鶩來體驗一日筍農樂趣，王金生在行程編排上親力親為，只為將這片土地讓更多人知道。

在王金生的努力下，許多外流的年輕人紛紛返鄉，王金生的兒子便辭去外地工作，回家陪著父親務農，也有青年規劃山林觀光旅程，結合微笑山線，讓遊客能夠勇闖五寮山，還有人返鄉經營自家的舊式三合院，結合自己的咖啡簡餐專業與父母的筍產業，透過美食美景發展地方觀光，迴流青年的加入也讓五寮里更顯活潑與生機。

咖啡廳老闆黃東龍大讚王金生在五寮客庄推廣上功不可沒。（圖／劉耿豪攝）

▲咖啡廳老闆黃東龍大讚王金生在五寮客庄推廣上功不可沒。（圖／CTWANT提供）

五寮里時間厝咖啡廳黃老闆表示，他5年前從淡水搬到此定居，因為住在里長隔壁，受到他很多幫忙，感受到人情味的同時，也逐漸對這片土地產生認同感，2021年開始從旁協助五寮里客庄創生、推廣等計畫。

黃老闆誇讚王金生是村裡的「萬能英雄」，除了為里民犧牲奉獻外，在文化推廣上更是不遺餘力，從他身上看見為理想堅持不懈的客家「硬頸精神」，整合五寮里的資源並加以宣傳，在五寮客庄推廣上功不可沒。

黃老闆難過表示，他事發當日清晨才與里長打招呼，怎料傍晚就聽聞噩耗，而失去里長對五寮里來說是一沉重打擊，他除了是村裡的精神領袖，對於客語傳承、青年返鄉上都有重要貢獻，也希望下一任里長能帶著王金生的精神，為客庄文化及五寮里努力，讓珍貴的人文寶藏得以延續。

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