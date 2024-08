iPhone 16新色曝光？知名爆料部落客曬照　粉絲傻眼：還我藍色！

記者蘇晟彥/綜合報導

蘋果萬眾矚目的發表會將在下個月舉辦,知名爆料部落客Sonny Dickson 昨日(16日)就在自身社群(X)上曝光iPhone 16 Pro全新四色照片,其中15 Pro的藍色消失,取而代之的是「古銅色」,就有不少粉絲看到模型時備感失望,紛紛大喊「拜託還我藍色!」,但實際仍等到下個月發表會正式揭開真相。

▼知名部落客爆料iPhone 16將以古銅色代替藍色。(圖/翻攝自Sonny Dickson X)

在去年iPhone 15 Pro共推出原色、白色、黑色及藍色四種顏色,但幾乎每年都會有新色的曝光,在今年知名爆料部落客就在16日曬出iPhone 16 Pro全部顏色,除了固定班底原色、白色及黑色外,這次由「古銅色」取代藍色,成為最後登場的色系。

對此,以爆料的照片來看,三款固定班底的顏色只有色澤上的不同,但古銅色則就是非常突破性的挑戰,因此在推文下方就有不少粉絲反彈吶喊,「還我藍色(Bring back blue)」、「那個新色有夠恐怖,不會是我想要的(Ayo that new color sick! That’d be mine)」、「Sorry is that orange or Brown??(抱歉這是橘色還棕色。)」

但依照往年經驗,每年在上市前的各種爆料都層出不窮,實際仍得等到官方正式公佈,但目前發表會時間仍未公開。