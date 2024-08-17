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iPhone 16新色曝光？知名爆料部落客曬照　粉絲傻眼：還我藍色！

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果萬眾矚目的發表會將在下個月舉辦，知名爆料部落客Sonny Dickson 昨日（16日）就在自身社群（X）上曝光iPhone 16 Pro全新四色照片，其中15 Pro的藍色消失，取而代之的是「古銅色」，就有不少粉絲看到模型時備感失望，紛紛大喊「拜託還我藍色！」，但實際仍等到下個月發表會正式揭開真相。

▼知名部落客爆料iPhone 16將以古銅色代替藍色。（圖／翻攝自Sonny Dickson X）

▲▼ 。（圖／Sonny Dickson）

在去年iPhone 15 Pro共推出原色、白色、黑色及藍色四種顏色，但幾乎每年都會有新色的曝光，在今年知名爆料部落客就在16日曬出iPhone 16 Pro全部顏色，除了固定班底原色、白色及黑色外，這次由「古銅色」取代藍色，成為最後登場的色系。

對此，以爆料的照片來看，三款固定班底的顏色只有色澤上的不同，但古銅色則就是非常突破性的挑戰，因此在推文下方就有不少粉絲反彈吶喊，「還我藍色（Bring back blue）」、「那個新色有夠恐怖，不會是我想要的（Ayo that new color sick! That’d be mine）」、「Sorry is that orange or Brown??（抱歉這是橘色還棕色。）」

但依照往年經驗，每年在上市前的各種爆料都層出不窮，實際仍得等到官方正式公佈，但目前發表會時間仍未公開。

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關鍵字：

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