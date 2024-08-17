蘋果無障礙理念新短片合作帕運會運動員　全新輔助功能秋季推出

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果近期推出一款以無障礙主題、講述8位運動員故事的影片《The Relay接力賽》，同時強調「無障礙」是屬於蘋果的核心價值觀，也是這40年來致力於融入產品中的理念。在今年秋季，將會推出全新輔助功能，利用硬體、軟體為身體障礙者創造全新的科技體驗。

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▼蘋果將於秋季推出全新輔助功能，替身體障礙者創造全新體驗。（圖／蘋果提供）

蘋果從創立以來，一直致力在產品中融入無障礙設計，同時這些理念也成為自身企業的核心價值觀，這次以「沒有我們的參與，不要做關於我們的決定（nothing about us, without us）作為號召，與蘋果內外的身心障礙人士、社群團體進行合作，在這些年推出的短片中，突顯出 Apple 產品內置的視力、聽力、肢體活動能力、認知能力和語音等無障礙功能。

在這次全新由Derek Cianfrance 執導《The Relay 接力賽》中，講述八位不可思議的運動員的共同經歷，對於許多身心障礙運動員來說，與一般運動員同場競技是再正常不過的事情，但這種情況在螢幕上卻不常見，而演出則來自世界各地的極具競爭力的運動員，其中一些人 2028 年將在洛杉磯舉行的帕運會出賽。

影片中的運動員綜合使用了各個產品、無障礙功能和第三方應用程式來進行訓練、比賽和日常生活活動，他們使用各種功能來記錄表現，如睡眠指標、每日鍛鍊目標和全天運動情況，所有這些都可以在 iPad 和 Mac 上查看和分析。

其中包括 iPhone 上的朗讀內容（ Spoken Content ），可為盲人和低視力用戶大聲朗讀文本。 (閱讀睡眠指標和其他文本）；Apple Watch 上的輔助觸控（ AssistiveTouch ），可幫助上肢有殘障的用戶在不接觸屏幕的情況下使用 Apple Watch；iPhone 上的放大器+指字即讀（ Magnifier + Point and Speak ）功能，可讓盲人和低視力用戶指向附近實物上的文字，並大聲讀出；Apple Watch 上的輪椅鍛鍊（ Wheelchair Workouts ）應用，為輪椅用戶提供兩種獨特的鍛鍊跟蹤選項： 戶外輪椅步行速度和戶外輪椅跑步速度等等。

影片中介紹的第三方應用程式包括：iPad 上幫助游泳者分析游泳技術的 GoSwim app、Mac 上可視化空氣動力學數據的 MATLAB，以及 Össur 推出的 iPhone 版 my i-limb 應用程式，該應用程式可讓用戶靈活控制義肢的抓地力。

此外，在今年秋季，蘋果預計推出全新輔助功能，包括

• 音樂觸覺功能，這是失聰或聽力障礙用戶在 iPhone 上體驗音樂的一種新方法。

• 語音快捷鍵和非典型語音監聽，這兩項功能都增強了語音識別和定制功能，適用於更多非典型語音用戶。

• 眼球跟蹤，這是一種新方法，讓身體有殘障的用戶只用眼睛就能使用 iPhone 和 iPad。

• 實時字幕也將加入 Apple Vision Pro，語音控制和聲音識別功能也將加入 CarPlay 等等。

