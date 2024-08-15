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大陸 大陸焦點 特派現場

騰訊否認繞開「蘋果稅」　持續協商希望實現「三贏」

▲▼微信、微信支付 。（圖／CFP）

▲騰訊積極開發「微信小遊戲」，可能導致蘋果收不到「蘋果稅」 。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊14日公布財報，並回應了近期大受關注的「蘋果稅」議題，其公司高管強調，騰訊並沒有透過內購、繞開支付的方式來對iOS上的遊戲進行商業化，希望透過與蘋果的協商，取得「三贏」的結果。同時，騰訊也替遊戲廠商喊冤，稱30%的分成是相當沈重的負擔。

所謂的「蘋果稅」，指的是蘋果透過手機應用商店抽成的方式，獲得遊戲用戶儲值的利潤，其比例大約是30%。不過，騰訊近年積極開發「微信小遊戲」，用戶不必透過蘋果的應用商店就可以遊玩、儲值，等同於繞過「蘋果稅」，令蘋果相當困擾，要求騰訊必須堵住支付漏洞，否則可能拒絕微信後續的上架更新。

對此，騰訊高管表示，在遊戲產業或數字內容產業與應用商店之間，存在天然的緊張關係，其根本原因是應用商店針對遊戲和類似形式的數字內容抽取高達30%的分成費用，「遊戲業認為這是非常沈重的負擔。」

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

騰訊高管指出，大家對目前情況的本質有一些誤解，那就是目前騰訊並沒有透過內購（繞開支付）對iOS上的小遊戲進行商業化，「如果能實現商業化，這不僅符合我們和蘋果公司的利益，更符合遊戲開發者和用戶的利益。但我們希望以經濟上可持續，同時也公平的條件來實現這一目標。」

騰訊高管強調，他們希望討論能取得積極的成果，因為這將是一個三贏的結果，「如果討論沒有進展，那麼目前的現狀將持續下去，但如果討論取得了進展，那麼對我們，對遊戲開發商，可能對蘋果公司來說，都會帶來增量收益，而且肯定會給蘋果用戶帶來更好的體驗。」

事實上，除了「蘋果稅」以外，還有所謂的「安卓稅」，而且比起蘋果稅30%的比例，安卓普遍的分成比例是通路與廠商5：5，換句話說，遊戲廠商只能獲得交易額的一半，情況更加嚴峻。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

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